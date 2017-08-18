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Инопланетных цивилизаций может насчитываться триллионы

18.08.2017 Гипотезы   Нет комментариев

Инопланетных цивилизаций может насчитываться триллионы

Возрадуйтесь, охотники на инопланетных существ! По результатам самых последних исследований, основанных на планетарных открытиях НАСА, возникло больше оснований считать Землю не единственной планетой, населенной разумной цивилизацией.  Опубликованные в Journal Astrobiology новое исследование предполагает, что количество населенных разумной цивилизацией  планет в нашей части галактики невообразимо огромно.
«На сегодняшний день нам известно, что почти каждая звезда на небе имеет хотя бы одну планету в своей солнечной системе», — говорит соавтор исследования, астроном Адам Франк (Adam Frank).
Вудрафф Салливан (Woodruff Sullivan) и Адам Франк (Adam Frank) изучили открытые недавно НАСА потенциально обитаемые миры и оценили шансы их реального населения развитыми цивилизациями.
«Мы высчитали минимальную вероятность формирования цивилизации на любой случайно выбранной  планете», — рассказывает профессор физики и астрономии Рочестерского университета Адам Франк в письме американскому интернет-изданию Хаффингтон пост (The Huffington Post). «Если мы являемся единственной цивилизацией в истории космоса, тогда в сущности наши вычисления есть фактической вероятности. Если же значение вероятности выше минимального, значит цивилизации существовали прежде».
По словам Франка, потенциальное число вращающихся вокруг своей звезды и находящихся в зоне предполагаемой обитаемости планет колоссально.
В связи с этим появились большие надежды, что на одной из этих планет есть другая жизнь, и быть может на одной из этих планет мы все-таки обнаружим развитую инопланетную цивилизацию.

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Метки:  инопланетных, насчитываться, триллионы, цивилизаций

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