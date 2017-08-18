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Инопланетных цивилизаций может насчитываться триллионы
18.08.2017 Гипотезы
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Возрадуйтесь, охотники на инопланетных существ! По результатам самых последних исследований, основанных на планетарных открытиях НАСА, возникло больше оснований считать Землю не единственной планетой, населенной разумной цивилизацией. Опубликованные в Journal Astrobiology новое исследование предполагает, что количество населенных разумной цивилизацией планет в нашей части галактики невообразимо огромно.
«На сегодняшний день нам известно, что почти каждая звезда на небе имеет хотя бы одну планету в своей солнечной системе», — говорит соавтор исследования, астроном Адам Франк (Adam Frank).
Вудрафф Салливан (Woodruff Sullivan) и Адам Франк (Adam Frank) изучили открытые недавно НАСА потенциально обитаемые миры и оценили шансы их реального населения развитыми цивилизациями.
«Мы высчитали минимальную вероятность формирования цивилизации на любой случайно выбранной планете», — рассказывает профессор физики и астрономии Рочестерского университета Адам Франк в письме американскому интернет-изданию Хаффингтон пост (The Huffington Post). «Если мы являемся единственной цивилизацией в истории космоса, тогда в сущности наши вычисления есть фактической вероятности. Если же значение вероятности выше минимального, значит цивилизации существовали прежде».
По словам Франка, потенциальное число вращающихся вокруг своей звезды и находящихся в зоне предполагаемой обитаемости планет колоссально.
В связи с этим появились большие надежды, что на одной из этих планет есть другая жизнь, и быть может на одной из этих планет мы все-таки обнаружим развитую инопланетную цивилизацию. :
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