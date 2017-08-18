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Лучшие космические снимки 2015
18.08.2017 Части света
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Журнал Time опубликовал подборку лучших космических фотографий 2015 года.
Полное солнечное затмение 20 марта на Шпицбергене
Первое фото Земли от аппарата DSCOVR
Песчаные дюны и застывшие лавовые потоки
Микроквазар Циркуль X-1
Яркая парочка: звезда WR 124 и окружающая ее туманность M1-67
Метеор из потока Персеиды на фоне калифорнийского лесного пожара
Полное лунное затмение 28 сентября
Скотт Келли возвращается на МКС
Полоса Млечного пути с борта МКС
Суперлуние над монументом Вашингтона
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Регион Млечного пути где формируются новые звезды
Полярное сияние 17 марта над Уэльсом
Марсианские дюны которые прямо сейчас изучает Curiosity
Компьютерная модель кратега Гейла показывающая потоки воды, которые иногда текут по поверхности красной планеты
Один из первых крупных планов поверхности Плутона
Фотография Дионы сделанная во время прощального пролета «Кассини» 17 августа
Легендарные Столпы творения в ИК-диапазоне
Комбинированное изображение Столпов творения в видимом и ближнем ИК-спектре
Средиземноморский регион ночью
Это не другая планета, а наша Земля
И снова наша планета с высоты МКС
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