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Лучшие космические снимки 2015

18.08.2017 Части света   Нет комментариев

Лучшие космические снимки 2015

Журнал Time опубликовал подборку лучших космических фотографий 2015 года.

Лучшие космические снимки 2015Туманность «Шлем Тора»

Лучшие космические снимки 2015
Тайфун Майсэк

Лучшие космические снимки 2015
Полное солнечное затмение 20 марта на Шпицбергене

Лучшие космические снимки 2015
Голубое небо Плутона

Лучшие космические снимки 2015
Первое фото Земли от аппарата DSCOVR

Лучшие космические снимки 2015
Взрыв ракеты «Антарес»

Лучшие космические снимки 2015
Песчаные дюны и застывшие лавовые потоки

Лучшие космические снимки 2015
Туманность Лагуна

Лучшие космические снимки 2015
Микроквазар Циркуль X-1
Лучшие космические снимки 2015
Яркая парочка: звезда WR 124  и окружающая ее туманность M1-67

Лучшие космические снимки 2015
Метеор из потока Персеиды на фоне калифорнийского лесного пожара

Лучшие космические снимки 2015
Полное лунное затмение 28 сентября

Лучшие космические снимки 2015
Транзит МКС на фоне Солнца

Лучшие космические снимки 2015
Спуск «Союз ТМА-14М»

Лучшие космические снимки 2015
Скотт Келли возвращается на МКС

Лучшие космические снимки 2015
Полоса Млечного пути с борта МКС

Лучшие космические снимки 2015
Запуск LISA Pathfinder

Лучшие космические снимки 2015
Суперлуние над монументом Вашингтона

Лучшие космические снимки 2015
Харон

Лучшие космические снимки 2015
Посадка «Союз ТМА-15М»

Лучшие космические снимки 2015
Регион Млечного пути где формируются новые звезды

:

Лучшие космические снимки 2015
Плутон в искуственных цветах

Лучшие космические снимки 2015
Планетарная туманность М 2-9

Лучшие космические снимки 2015
Африка

Лучшие космические снимки 2015
Полярное сияние 17 марта над Уэльсом

Лучшие космические снимки 2015
Заход Луны в Колорадо-Спрингс

Лучшие космические снимки 2015
Марсианский закат

Лучшие космические снимки 2015
Марсианские дюны которые прямо сейчас изучает Curiosity

Лучшие космические снимки 2015
Компьютерная модель кратега Гейла показывающая потоки воды, которые иногда текут по поверхности красной планеты

Лучшие космические снимки 2015
Багамы

Лучшие космические снимки 2015
Лесные пожары

Лучшие космические снимки 2015
Песчаные дюны нашей планеты

Лучшие космические снимки 2015
Один из первых крупных планов поверхности Плутона

Лучшие космические снимки 2015
Комета Чурюмова-Герасименко

Лучшие космические снимки 2015
Фотография Дионы сделанная во время прощального пролета «Кассини» 17 августа

Лучшие космические снимки 2015
Еще один снимок Дионы

Лучшие космические снимки 2015
Энцелад на фоне колец Сатурна

Лучшие космические снимки 2015
Шаровое скопление М22

Лучшие космические снимки 2015
Легендарные Столпы творения в ИК-диапазоне

Лучшие космические снимки 2015
Комбинированное изображение Столпов творения в видимом и ближнем ИК-спектре

Лучшие космические снимки 2015
Средиземноморский регион ночью

Лучшие космические снимки 2015
Восход Луны над Гластонбери

Лучшие космические снимки 2015
Титан, Мимас и Рея

Лучшие космические снимки 2015
Спиральная галактика NGC 488

Лучшие космические снимки 2015
И снова Плутон

Лучшие космические снимки 2015
Полярное сияние с борта МКС

Лучшие космические снимки 2015
Корональный выброс на Солнце

Лучшие космические снимки 2015
Это не другая планета, а наша Земля

Лучшие космические снимки 2015
И в Африке можно найти зелень

Лучшие космические снимки 2015
И снова наша планета с высоты МКС

Лучшие космические снимки 2015
Дубай

Лучшие космические снимки 2015
Ацидалийская равнина, Марс

Лучшие космические снимки 2015
Луна над стадионом Камп Ноу

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Метки:  космические, Лучшие, снимки

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