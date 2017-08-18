Лучшие космические снимки 2015

Туманность «Шлем Тора»



Тайфун Майсэк



Полное солнечное затмение 20 марта на Шпицбергене



Голубое небо Плутона



Первое фото Земли от аппарата DSCOVR



Взрыв ракеты «Антарес»



Песчаные дюны и застывшие лавовые потоки



Туманность Лагуна



Микроквазар Циркуль X-1



Яркая парочка: звезда WR 124 и окружающая ее туманность M1-67



Метеор из потока Персеиды на фоне калифорнийского лесного пожара



Полное лунное затмение 28 сентября



Транзит МКС на фоне Солнца



Спуск «Союз ТМА-14М»



Скотт Келли возвращается на МКС



Полоса Млечного пути с борта МКС



Запуск LISA Pathfinder



Суперлуние над монументом Вашингтона



Харон



Посадка «Союз ТМА-15М»



Регион Млечного пути где формируются новые звезды



Плутон в искуственных цветах



Планетарная туманность М 2-9



Африка



Полярное сияние 17 марта над Уэльсом



Заход Луны в Колорадо-Спрингс



Марсианский закат



Марсианские дюны которые прямо сейчас изучает Curiosity



Компьютерная модель кратега Гейла показывающая потоки воды, которые иногда текут по поверхности красной планеты



Багамы



Лесные пожары



Песчаные дюны нашей планеты



Один из первых крупных планов поверхности Плутона



Комета Чурюмова-Герасименко



Фотография Дионы сделанная во время прощального пролета «Кассини» 17 августа



Еще один снимок Дионы



Энцелад на фоне колец Сатурна



Шаровое скопление М22



Легендарные Столпы творения в ИК-диапазоне



Комбинированное изображение Столпов творения в видимом и ближнем ИК-спектре



Средиземноморский регион ночью



Восход Луны над Гластонбери



Титан, Мимас и Рея



Спиральная галактика NGC 488



И снова Плутон



Полярное сияние с борта МКС



Корональный выброс на Солнце



Это не другая планета, а наша Земля



И в Африке можно найти зелень



И снова наша планета с высоты МКС



Дубай



Ацидалийская равнина, Марс



Луна над стадионом Камп Ноу