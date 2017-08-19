Формирование глины на Марсе происходило позже чем предполагалось

В этой новой работе ученые проанализировали минеральный состав вещества центральных пиков 633 ударных кратеров, находящихся на поверхности Красной планеты, данные по которому были получены при помощи спектрометра CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) и камеры HiRISE, установленных на борту марсианского орбитального аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter. Результаты анализа показали, что вещество 265 из этих кратеров демонстрирует признаки гидратированных минералов, в основном глин.

Следующим этапом исследования стал анализ снимков высокого разрешения, сделанных камерой HiRISE, для выяснения геологического окружения центральных пиков этих кратеров. После проведения такого анализа авторы работы обнаружили, что для 35 процентов из этих оставшихся 265 кратеров горные породы, слагающие центральные пики, не отличаются с геологической точки зрения от окружающих эти пики пород. Это означает, что происхождение вещества центральных пиков таких кратеров не может быть связано с древним слоем подстилающей породы, поднявшимся к поверхности в результате перемешивания расплавленных горных пород при более поздних космических столкновениях. В некоторых случаях такие «аутигенные» глины были обнаружены в довольно молодых кратерах, формировавшихся не более чем 2 миллиарда лет назад.

«Теперь мы можем искать признаки формирования жизни на Марсе не только в древних условиях, но и в условиях более поздних эпох», – сказал Сан.

Исследование появилось в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.