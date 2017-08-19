Cassini сфотографировал Энцелад и Тефию

Уникальность снимка также в том, что он позволяет приблизительно оценить размеры этих двух спутников Сатурна. Известно, что диаметр Энцелада составляет 504 км, а Тефии – 1062 км. Снимок был сделан узгоугольной камерой Cassini 24 сентября 2015 года.

В момент съемки Энцелад находился от аппарата на расстоянии 2,1 млн. км, а Тефия – на расстоянии 2,6 млн. км.