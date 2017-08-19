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Cassini сфотографировал Энцелад и Тефию

19.08.2017 Части света   Нет комментариев

Cassini сфотографировал Энцелад и Тефию

Cassini удалось получить необычный снимок Энцелада и Тефии. Эти два объекта оказались почти на одной линии по отношению к камерам аппарата, в результате чего на снимке они стали похожи на один большой глаз. Фотография была опубликована на сайте NASA.

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Уникальность снимка также в том, что он позволяет приблизительно оценить размеры этих двух спутников Сатурна. Известно, что диаметр Энцелада составляет 504 км, а Тефии – 1062 км. Снимок был сделан узгоугольной камерой Cassini 24 сентября 2015 года.

Cassini сфотографировал Энцелад и Тефию

В момент съемки Энцелад находился от аппарата на расстоянии 2,1 млн. км, а Тефия – на расстоянии 2,6 млн. км.

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Метки:  Cassini, сфотографировал, Энцелад

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