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Все потенциально обитаемые планеты покрыты океанами
19.08.2017 Части света
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Испанский астроном провел статистическое моделирование количества воды и суши на поверхности планет земного типа. Большинство из них должны быть покрыты океанами почти целиком.
«Должны ли мы ожидать, что большинство обитаемых планет будут иметь земной облик «голубой жемчужины»»? – спрашивает Фергюс Симпсон (Fergus Simpson) из барселонского Института космических наук. В самом деле, обширные пространства океанов и материков на нашей планете – это, видимо, редкий случай. Уникальное сочетание ряда факторов позволяет Земле поддерживать тонкий баланс между общим количеством воды, объемами и темпом ее круговорота, и т. п. Даже среди планет близких размеров и на соответствующем удалении от Солнца эти факторы легко могут сложиться совершенно иначе, и, по замечанию Симпсона, на большинстве таких планет должна доминировать либо суша, либо вода. Но что именно? Проведенное ученым моделирование показало, что второй вариант должен быть намного более распространенным, и подходящие для жизни экзопланеты почти все представляют собой планеты-океаны с редкими, занимающими менее 10 процентов, островками суши. Эти результаты он приводит в статье, опубликованной журналом Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Стоит вспомнить, что на Земле вода покрывает 71 процент поверхности, так что она несколько выбивается из основной массы планет схожего типа. Эту уникальность Фергюс Симпсон объясняет антропным принципом, который в данном случае может звучать – «Земля так идеально подходит для жизни, потому что жизнь зародилась здесь». С другой стороны, и избыток суши на таких планетах – тоже не лучший вариант. Проведенное Симпсоном моделирование показало, что слишком обширные пространства материков расширяют площадь трудных для обитания пустынь. :
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