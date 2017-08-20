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В Иллинойсе от наводнения пострадали 6,8 тысячи домов
20.08.2017 Интересное в мире
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Из-за наводнения в штате Иллинойс (США) пострадали 6,8 тысячи жилых домов. Из них 2,1 тысячи затоплены водой.
Власти штата полагают, что число домов, в которые зашла вода, возрастет до 5,8 тысячи.
Три округа Иллинойса объявлены зонами стихийного бедствия. Губернатор Брюс Ройнер готов оказать пострадавшим регионам любую поддержку. Глава штата не исключает, что людям, проживающим вдоль рек Дес-Плейнс и Фокс, придется покинуть свои дома, так как реки продолжают подниматься.
Стихийное бедствие началось с сильнейших ливневых дождей, которые зарядили в среду, 12 июля. Результатом стали отключения электроэнергии, перекрытие участков дорог и грандиозное наводнение к северу от Чикаго. Из-за непогоды пришлось эвакуировать персонал и пациентов из больницы в окрестностях Чикаго.
В штате Висконсин, который граничит с Иллинойсом, введено чрезвычайное положение в трех округах.
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