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В Гуанси на юге Китая от наводнений пострадали 120 тыс. человек
20.08.2017 Интересное в мире
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Сильные дожди привели к разливу рек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. В результате природного бедствия пострадали свыше 120 тыс. человек, два человека погибли, сообщает агентство «Синьхуа».
После дождей, обрушившихся с понедельника, под водой оказались 27 уездов Гуанси. Свои дома были вынуждены покинуть более 3,3 тыс. человек. Разрушены 300 жилых домов. Подтоплены 4,71 тыс. га сельхозугодий.
Как сообщалось ранее, с начала года от стихийных бедствий в Китае пострадали свыше 45 млн человек.
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