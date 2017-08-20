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Почему машину времени все еще не создали

20.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Почему машину времени все еще не создали

Мы так часто слышим про машину времени в кино и фантастических книгах, что невольно задаемся вопросом: а почему никто еще не создал ничего подобного? 
Чисто гипотетически перенестись во времени возможно: в пользу этого свидетельствует специальная теория относительности Альберта Эйнштейна. Вспомним: время путешествия, измеренное по часам человека, движущегося с почти сверхсветовой скорость, меньше времени, измеренного по часам его неподвижного «коллеги». Иногда ученые рассуждают о возможности существования «кротовых нор» — неких тоннелей, соединяющих удаленные участки пространства. Якобы посредством них можно перенестись в будущее или же, наоборот, в прошлое. Но существует немыслимое количество парадоксов, связанных с путешествием во времени, и разрешить их окончательно пока не получается. В общем, смотрите наше видео и делайте выводы сами! 

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Метки:  времени, машину, Почему, создали

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