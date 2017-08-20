Подушка для беременных и кормящих

Многие беременные женщины, особенно на последних месяцах беременности, страдают от бессонницы и болей в спине, так как выбор поз для сна у них крайне ограничен. Спать на животе невозможно и опасно для малыша, а спать на спине не рекомендуют врачи. В качестве подручного средства большинство использует неудобные свернутые валиком одеяла, или же обычные подушки, но желанного комфорта таким способом точно не получить. Самый удобный вариант подушка для беременных алматы города и у вас не будет проблем со сном.

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