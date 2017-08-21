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Ученые хотят переписать историю цивилизации острова Пасхи
21.08.2017 Что от нас скрывали
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Остров Пасхи известен двумя вещами. Во-первых, своими гигантскими каменными скульптурами. А во-вторых, своей назидательной историей изолированной цивилизации, которая разрушила сама себя опрометчивым неправильным использованием природных ресурсов. Однако новый анализ археологических находок этой цивилизации, возможно, позволит ученым переписать рассказ, рисуя людей цивилизации Rapa Nui в более положительном свете.
Когда европейцы впервые высадились на острове Пасхи в 18-м веке, они обнаружили довольно пустынный неприглядный пейзаж. На острове не было людей, зато находились огромные устрашающие каменные статуи и в виде человеческих голов. Большинство деревьев острова были вырублены, скорее всего, для использования в качестве обогрева, а также для приготовления пищи. Исследуя этот остров, ученые пришли к выводу о том, что когда-то он был процветающим с обилием зелени и различных природных ресурсов.
Из деревьев на острове также строили каноэ для добычи рыбы и других морепродуктов. Это помогло островитянам прожить дольше, так как почва на острове могла со временем стать обедненной и неплодородной. Использование даров океана было вторым шансом для жителей острова.
Чтобы получить лучшее понимание того, чем питались люди острова Пасхи, команда из Университета Бингемтона проанализировала останки людей, животных и растений на этом острове, которые датируются 1400 веком нашей эры. Анализ изотопов углерода и азота коллагена в костях может показать диету древних людей.
Результаты показали, что приблизительно половина белков, которые потребляли люди Rapa Nui, имели морской источник, то есть это были дары моря.
«Мы обнаружили, что островитяне не только безрассудно пользовались ресурсами Земли, но и обогащали почвы удобрениями для получения лучших урожаев. К тому же, мы выяснили, что морепродукты использовались в пищу островитянами более активно и намного более длительно, чем мы предполагали ранее. Анализ почв показал, что племя высаживало зерновые культуры.
Исходя из нового анализа раскопок, ученые считают, что ранее описанную историю острова Пасхи следует переписать в связи с тем, что открываются новые детали этой цивилизации. У ученых складывается мнение, что древние люди не были такими беззаботными и небрежными, как ранее считалось. Они старались беречь имеющиеся в наличии ресурсы, а погибнуть могли в результате какого-либо природного бедствия. :
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