Что такое реинкарнация



Во многих религиях верят в реинкарнацию – перерождение души после смерти в новом теле. Наибольшее развитие идея переселения душ получила в Индии. Индусы считают, что мы существуем в бесконечном круге смертей и рождений, и то, какая жизнь нам достанется в будущем, зависит от того, как мы ведем себя в настоящей.

Доказательством того, что после смерти душа переселяется в новое тело, является дежавю. Иногда люди, места, события кажутся нам знакомыми, словно мы уже видели или проживали их когда-то.

Можно ли узнать возраст собственной души и увидеть свои воплощения в прошлых жизнях? Существует ли перерождение? Как узнать свои прошлые жизни?

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