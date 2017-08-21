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Миллиардеры ищут выход «матрицы»
21.08.2017 Гипотезы
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Многие в Кремниевой долине стали просто одержимы идеей, что мы все живем в «матрице», а некоторые миллиардеры втайне привлекли к решению этой проблемы ученых в попытке найти выход из симуляции.
Философское положение о том, что реальность является симуляцией (чаще всего предполагается, что это компьютерная симуляция), получило название «гипотеза симуляции». Чтобы симуляция выглядела реалистично для реципиента, программа подстраивается под его восприятие, формируя материальные объекты, разум и сознание реципиента.
Главной работой в этой области считается статья Ника Бострома «Доказательство симуляции», опубликованная в 2003 г. (первая редакция – в 2001 г.) в журнале Philosophical Quaterly. Шведский философ-трансгуманист строит на основании трех основных тезисов, «как минимум один которых является истинным»: весьма вероятно, что человечество вымрет, до того как достигнет «постчеловеческой» фазы; каждая постчеловеческая цивилизация с крайне малой вероятностью будет запускать значительное число симуляций своей эволюционной истории (или ее вариантов); мы почти определенно живем в компьютерной симуляции.
В ходе статьи Бостром рассматривал для доказательства этого тезиса современный вектор, направленный на активное развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, нанотехнологий и многих других отраслей, при том, что они «не будут противоречить законам физики и инженерии».
По его мысли, человечество будет способно на то, чтобы развить их настолько, чтобы располагать огромными вычислительными мощностями и симулировать работу многих разумных существ. Далее Бостром применяет некоторые положения теории вероятностей для изложения доказательства по сути. При этом не упоминается, каким конкретно путем будет проведена симуляция: она может быть осуществлена как с помощью компьютеров, так и, например, аккумуляцией и развитием центров мозга, которые отвечают за поведение человека во время сна и соответственно формирование реальности во сне. Такой прием показан, к примеру, в кинотрилогии «Матрица».
Теория о том, что мы все живем в симуляции так бы и осталась предметом дискуссий трансгуманистов, если бы не ряд известных личностей, которые поддержали идею о том, что мир, в котором мы живем, нереален. Наиболее знамениты в последнее время высказывания Элона Маска, главы космической компании SpaceX и автопроизводителя Tesla.
Год назад Элон Маск предположил, что все мы живем в компьютерной симуляции. Его основная идея заключается в том, что за последние 40 лет компьютерные игры развивались так быстро, что уже через пару лет они будут совершенно неотличимы от физического мира. Другими словами, мы находимся на грани слияния дополненной реальности (AR) с искусственным интеллектом. Конечным результатом является то, что реальное и виртуальное могут стать совершенно неотличимыми одно от другого.
«Сорок лет назад у нас был Pong. Вы знаете, два прямоугольника и точка между ними. Так выглядели игры в то время. Сегодня, сорок лет спустя, мы имеем фотореалистичные трехмерные симуляции, в которые одновременно играют миллионы людей по всему миру. И все становится только лучше с каждым годом. Совсем скоро мы начнем играть в виртуальной и дополненной реальности», — поведал Элон Маск удивленным журналистам.
«Если предположить, что видеоигры продолжат развиваться в том же ключе, то рано или поздно они станут неотличимы от реальности, даже если скорость их эволюции замедлится в тысячу раз. Просто представьте, что дожидаться нужного момента нужно будет десять тысяч лет, — это ничто на шкале эволюции. Предполагая такую траекторию развития видеоигр, которые неотличимы от реальности и могут быть запущены на подходящем устройстве, и предполагая наличие миллиардов подходящих устройств, вероятность того, что мы живем в базовой реальности, — один к миллиардам», — считает Элон Маск.
По словам физика Джеймса Гейтса из Мэрилендского университета, есть более убедительная причина полагать, что за физические законы отвечает компьютерная симуляция. Гейтс изучает материю на уровне кварков — субатомных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны в атомных ядрах. По его словам, кварки подчиняются правилам, которые в чем-то напоминают компьютерные коды, корректирующие ошибки в обработке данных.
«В моем исследовании обнаружилась очень странная вещь, — говорит Джеймс Гейтс — Я добрался до корректирующих кодов — благодаря им работают браузеры. Как они оказались в уравнениях, которые я изучал о кварках, электронах и суперсимметрии? Это привело меня к осознанию, что я уже не могу назвать людей вроде Маска сумасшедшими».
После всего этого неудивительно, что, как сообщают СМИ, по меньшей мере два миллиардера из Кремниевой долины инвестируют в проекты, цель которых — позволить человеческому сознанию выйти за пределы симуляции, в которой все мы сейчас живем. Даже аналитики Bank of America говорили, что вероятность существующей вокруг нас симуляции составляет 50%.Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/88208 :
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