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Китай потерял контроль над космической станцией «Тяньгун-1»
22.08.2017 Части света
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Власти Китая, официально признали потерю контроля над космической станцией «Тяньгун-1». Сейчас неуправляемая станция движется по орбите и постепенно снижается. :
Запуск этой космической станции был произведен в 2011 году и ее длина достигает 11 метров. За время пребывания станции на орбите Земли на ней побывали 6 китайских космонавтов в том числе и первая китаянка космонавт.
По словам специалистов невозможно точно рассчитать время и место падения станции. Можно лишь прогнозировать, что станция рухнет на Землю в первой половине 2017 года. Большая часть станции сгорит при входе в плотные слои атмосферы, но некоторые ее части достигнут поверхности.
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