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Китай потерял контроль над космической станцией «Тяньгун-1»

22.08.2017 Части света   Нет комментариев

Китай потерял контроль над космической станцией "Тяньгун-1"

Власти Китая, официально признали потерю контроля над космической станцией «Тяньгун-1». Сейчас неуправляемая станция движется по орбите и постепенно снижается.

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Запуск этой космической станции был произведен в 2011 году и ее длина достигает 11 метров. За время пребывания станции на орбите Земли на ней побывали 6 китайских космонавтов в том числе и первая китаянка космонавт.

По словам специалистов невозможно точно рассчитать время и место падения станции. Можно лишь прогнозировать, что станция рухнет на Землю в первой половине 2017 года. Большая часть станции сгорит при входе в плотные слои атмосферы, но некоторые ее части достигнут поверхности.

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Метки:  Контроль, космической, потерял, Станцией, Тяньгун-1

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