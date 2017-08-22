Китай потерял контроль над космической станцией «Тяньгун-1»

Запуск этой космической станции был произведен в 2011 году и ее длина достигает 11 метров. За время пребывания станции на орбите Земли на ней побывали 6 китайских космонавтов в том числе и первая китаянка космонавт.

По словам специалистов невозможно точно рассчитать время и место падения станции. Можно лишь прогнозировать, что станция рухнет на Землю в первой половине 2017 года. Большая часть станции сгорит при входе в плотные слои атмосферы, но некоторые ее части достигнут поверхности.