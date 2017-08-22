Звезда Эта Киля взрывалась три раза

Эта Киля — это двойная звезда-гипергигант в созвездии Киля с общей светимостью компонент, более чем в 5 миллионов раз превосходящей солнечную. Она удалена от Земли на расстояние в 7500 св. лет. Вспыхнув внезапно в 1843 году, звезда стала второй по яркости звездой на ночном небе после Сириуса. Это событие было названо учёными «Великая вспышка».

После 1900 года на месте вспышки была обнаружена туманность «Гомункул». Звезда, начиная с 1940 года, снова постепенно увеличивает яркость. К 2014 году она достигла звёздной величины 4,5m. Астрономы уже более ста лет наблюдают Эту Киля, пытаясь разобраться в её странном поведении.

В новом исследовании группа учёных из США попытались пролить свет на необычные свойства этой звёздной системы. Изучая данные наблюдений с телескопа Hubble за период с 1993 по 2014 год, они построили карту распределения скоростей газовых волокон на периферии туманности «Гомункул». Оказалось, что туманность расширяется со скоростью в 1000 км/с. Но ещё более интересным результатом оказалось, что скорость расширения туманности одинакова во всех направлениях.

Для того, чтобы газ беспрепятственно двигался без потери скорости, нужно, чтобы окружающее «Гомункул» пространство было практически свободно от межзвёздной среды. Чтобы как-то объяснить этот факт, авторы работы предположили, что взрыв 1943 года не был единственным в системе.

Скорее всего, Эта Киля вспыхивала один или два раза, — считают учёные. Наиболее вероятные, по мнению авторов работы моменты вспышек, это 1250 и 1550 годы. Ранее существовала версия, что «Великая вспышка» могла случиться по причине столкновения главной звезды системы Эта Киля с гипотетическим третьим звёздным компонентом.