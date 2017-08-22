На комете Чурюмова — Герасименко обнаружена такая же башня, как и на Луне

Таких совпадений просто не бывает. Объект на Луне и комете имеет однотипное происхождение. И теперь становится понятно, почему именно на эту комету был отправлен космический аппарат «Розетта».



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По всей видимости это действительно антенна передающая какой-то сигнал, который на Земле приняли и отправили к источнику космический зонд.