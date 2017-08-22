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На комете Чурюмова — Герасименко обнаружена такая же башня, как и на Луне
22.08.2017 Части света
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Недавно мы писали о том, что на фотографиях поверхности Луны был обнаружен странный объект, похожий на башню или антенну связи имеющую изогнутую форму. И вот теперь такой же объект обнаружен на фотографиях поверхности кометы Чурюмова — Герасименко. :
Таких совпадений просто не бывает. Объект на Луне и комете имеет однотипное происхождение. И теперь становится понятно, почему именно на эту комету был отправлен космический аппарат «Розетта».
По клику оригинал фото
По всей видимости это действительно антенна передающая какой-то сигнал, который на Земле приняли и отправили к источнику космический зонд.
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