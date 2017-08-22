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НЛО на фреске в грузинском соборе
22.08.2017 НЛО
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Внимание уфологов привлекла роспись в находящемся в грузинском городе Мцхета православном соборе Светицховели, или Двенадцати апостолов. На ней изображены предметы, напоминающие по виду летающие тарелки.
НЛО входят в состав художественной композиции относящейся к XI веку росписи, изображающей распятие Христа. Полукруглые предметы с непонятными отростками, один из которых красного, а другой белого цвета, расположены на небе под руками Иисуса.
Традиционно предполагалось, что эти объекты являются ангелами-хранителями, однако по византийской традиции ангелов обычно изображали с крыльями, сообщает Sun.
По мнению уфологов, эти изображения могут свидетельствовать не только о том, что во время казни Христа присутствовали пришельцы, но и что сам Иисус имеет инопланетное происхождение.
Кстати, согласно недавно найденному и ранее неизвестному апокрифу, Иисус мог изменять свой облик: :
«Иудеи сказали Иуде: Как же нам арестовать Его, если Он не имеет одного вида и изменяется. Порой Он румян, порой бел, порой рыжий, порой цвета пшеницы, порой бледен, словно аскет, порой является юным, порой стариком».
Впрочем, существуют и другие объяснения этим таинственным изображениям. Поясняется, что эти объекты являются визуализацией библейской фразы «Солнце обратится во тьму и луна в кровь, когда настанет день Господень, великий и славный», и красный НЛО представляет собой кровавую луну.
Существуют и другие НЛО-подобные, обнаруженные на картинах христианской тематики. Ниже небольшая их коллекция.
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