Реклама

Gallery

7 1394566561_gibridy-lyudeiy-i-zhivotnyh-katastrofa-nashih-dneiy_2 1397037783_10-strannyh-sluchaev-v-anglii-s-uchastiem-nlo_9 1400284266_bashnya-d-yavola-samaya-zagadochnaya-skala-ameriki_7 1400493793_voprosy-i-otvety-zetatalk-za-2-noyabrya-2013-g_4 1402391521_perehod-v-mir-inoiy_1 1397925363_thumb_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_12 1401154561_Krugi-na-polyah_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

НЛО на фреске в грузинском соборе

22.08.2017 НЛО   Нет комментариев

НЛО на фреске в грузинском соборе

Внимание уфологов привлекла роспись в находящемся в грузинском городе Мцхета православном соборе Светицховели, или Двенадцати апостолов. На ней изображены предметы, напоминающие по виду летающие тарелки. 
НЛО входят в состав художественной композиции относящейся к XI веку росписи, изображающей распятие Христа. Полукруглые предметы с непонятными отростками, один из которых красного, а другой белого цвета, расположены на небе под руками Иисуса.
НЛО на фреске в грузинском соборе
Традиционно предполагалось, что эти объекты являются ангелами-хранителями, однако по византийской традиции ангелов обычно изображали с крыльями, сообщает Sun.
По мнению уфологов, эти изображения могут свидетельствовать не только о том, что во время казни Христа присутствовали пришельцы, но и что сам Иисус имеет инопланетное происхождение.
Кстати, согласно недавно найденному и ранее неизвестному апокрифу, Иисус мог изменять свой облик:

:


«Иудеи сказали Иуде: Как же нам арестовать Его, если Он не имеет одного вида и изменяется. Порой Он румян, порой бел, порой рыжий, порой цвета пшеницы, порой бледен, словно аскет, порой является юным, порой стариком».

Впрочем, существуют и другие объяснения этим таинственным изображениям. Поясняется, что эти объекты являются визуализацией библейской фразы «Солнце обратится во тьму и луна в кровь, когда настанет день Господень, великий и славный», и красный НЛО представляет собой кровавую луну.
Существуют и другие НЛО-подобные, обнаруженные на картинах христианской тематики. Ниже небольшая их коллекция.
НЛО на фреске в грузинском соборе
НЛО на фреске в грузинском соборе
НЛО на фреске в грузинском соборе
НЛО на фреске в грузинском соборе
НЛО на фреске в грузинском соборе

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  грузинском, соборе, фреске

Похожие сообщения:

?>