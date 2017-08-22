НЛО на фреске в грузинском соборе



«Иудеи сказали Иуде: Как же нам арестовать Его, если Он не имеет одного вида и изменяется. Порой Он румян, порой бел, порой рыжий, порой цвета пшеницы, порой бледен, словно аскет, порой является юным, порой стариком».

Впрочем, существуют и другие объяснения этим таинственным изображениям. Поясняется, что эти объекты являются визуализацией библейской фразы «Солнце обратится во тьму и луна в кровь, когда настанет день Господень, великий и славный», и красный НЛО представляет собой кровавую луну.

Существуют и другие НЛО-подобные, обнаруженные на картинах христианской тематики. Ниже небольшая их коллекция.









