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В России и Южной Америке обнаружены почти идентичные тела предполагаемых инопланетян

22.05.2014 Новости   Нет комментариев





В России и Южной Америке обнаружены почти идентичные тела предполагаемых инопланетян

Тело пришельца из Южной Америки, результаты подробного исследования
которого будут в скором времени представлены в документальном фильме
«Сириус», как оказалось, почти идентично другому мумифицированному телу,
обнаруженному в России.

В России и Южной Америке обнаружены почти идентичные тела предполагаемых инопланетян

В России и Южной Америке обнаружены почти идентичные тела предполагаемых инопланетян

:

Российский гуманоид – кыштымский карлик Алёшенька – был обнаружен в
Уральских горах в 1996 году живым и прожил ещё около трёх недель.
Сходство между его телом и телом гуманоида из Южной Америки просто
поразительное. У обоих примерно один рост (российский чуть выше) – 12-15
см и строение тела.  Правда, у южноамериканского глазницы пустые, а у
Алёшеньки – глаза мумифицированы. Кроме того, американский гуманоид
застыл с открытым ртом и руками вдоль туловища, а у российского руки
скрещены на груди, рот закрыт и вокруг рта белое вещество.

Тело гуманоида, которое находится в данный момент в ведении доктора
Грира, тщательно обследуется, ведущие специалисты-генетики занимаются
анализом его ДНК. Пока, как утверждают учёные, можно с уверенностью
сказать, что тело органического происхождения. Ясно также, что оно не
может принадлежать древнему гоминиду (отряд приматов класса
млекопитающих) – это определённо гуманоид и определённо не человек.

В России и Южной Америке обнаружены почти идентичные тела предполагаемых инопланетян

В России и Южной Америке обнаружены почти идентичные тела предполагаемых инопланетян

Исключён и вариант, что это человеческий зародыш 20-22 недель (для этого в костях содержится слишком много кальция).

Благодаря многочисленным рентгеновским снимкам и компьютерным
технологиям удалось создать уникальные 3D изображения предполагаемого
пришельца, настолько подробные, что можно «увидеть» и изучить внутренние
органы гуманоида.

Анализ ДНК, как ожидается, займёт около двух месяцев, а возможно и
дольше. Наиболее важные результаты этих исследований предполагается
озвучить в фильме «Сириус».

На видео ниже – тело российского гуманоида, которого ещё живым нашла
пенсионерка из города Кыштым Челябинской области. Она наткнулась на него
на кладбище, взяла домой, накормила молоком и мёдом и назвала
Алёшенькой. Существо прожило около трёх недель и умерло:


Существуют свидетельства, что оба пришельца появились из летающих объектов яйцеобразной формы, и обоих видели ещё живыми. Логично предположить, что они оба принадлежат одному и тому же виду и одной цивилизации.

divinecosmos.com

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Метки:  Америке, идентичные, инопланетян, обнаружены, предполагаемых, России

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