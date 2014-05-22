В России и Южной Америке обнаружены почти идентичные тела предполагаемых инопланетян

Тело пришельца из Южной Америки, результаты подробного исследования

которого будут в скором времени представлены в документальном фильме

«Сириус», как оказалось, почти идентично другому мумифицированному телу,

обнаруженному в России.

Российский гуманоид – кыштымский карлик Алёшенька – был обнаружен в

Уральских горах в 1996 году живым и прожил ещё около трёх недель.

Сходство между его телом и телом гуманоида из Южной Америки просто

поразительное. У обоих примерно один рост (российский чуть выше) – 12-15

см и строение тела. Правда, у южноамериканского глазницы пустые, а у

Алёшеньки – глаза мумифицированы. Кроме того, американский гуманоид

застыл с открытым ртом и руками вдоль туловища, а у российского руки

скрещены на груди, рот закрыт и вокруг рта белое вещество.

Тело гуманоида, которое находится в данный момент в ведении доктора

Грира, тщательно обследуется, ведущие специалисты-генетики занимаются

анализом его ДНК. Пока, как утверждают учёные, можно с уверенностью

сказать, что тело органического происхождения. Ясно также, что оно не

может принадлежать древнему гоминиду (отряд приматов класса

млекопитающих) – это определённо гуманоид и определённо не человек.

Исключён и вариант, что это человеческий зародыш 20-22 недель (для этого в костях содержится слишком много кальция).

Благодаря многочисленным рентгеновским снимкам и компьютерным

технологиям удалось создать уникальные 3D изображения предполагаемого

пришельца, настолько подробные, что можно «увидеть» и изучить внутренние

органы гуманоида.

Анализ ДНК, как ожидается, займёт около двух месяцев, а возможно и

дольше. Наиболее важные результаты этих исследований предполагается

озвучить в фильме «Сириус».

На видео ниже – тело российского гуманоида, которого ещё живым нашла

пенсионерка из города Кыштым Челябинской области. Она наткнулась на него

на кладбище, взяла домой, накормила молоком и мёдом и назвала

Алёшенькой. Существо прожило около трёх недель и умерло:



Существуют свидетельства, что оба пришельца появились из летающих объектов яйцеобразной формы, и обоих видели ещё живыми. Логично предположить, что они оба принадлежат одному и тому же виду и одной цивилизации.

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