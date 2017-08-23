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Пять мумий Наска, похожих на инопланетян: Реальность или подделка?

23.08.2017 Новости   Нет комментариев

Исследователи, занимающиеся изучением предполагаемых мумий инопланетян, которые якобы были найдены в Перу, утверждают, что имеют уже пять экземпляров таких мумий.



Мексиканский уфолог и журналист Джейми Мауссан заявил об этом на пресс-конференции на этой неделе. Команда исследователей, опираясь на тесты радиоуглеродного анализа, определила, что возраст существ, названных «мумиями Наска», составляет около 1700 лет. Следовательно, захоронение, в котором они были найдены, предположительно было сделано в период между 245 и 410 годами нашей эры.

Пять мумий Наска, похожих на инопланетян: Реальность или подделка?

Пять мумий Наска, похожих на инопланетян: Реальность или подделка?

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Если эти данные окажутся верными, это открытие заставит взглянуть на историю мира с совершенно иного ракурса, а популярные теории о том, что инопланетяне в давние времена посещали нашу Землю и помогали людям строить крупные исторические сооружения, такие как древние пирамиды и Стоунхендж, окажутся реальностью.

Но до сегодняшнего дня нет никакой информации о месте археологических раскопок, где были найдены эти мумии, и о тех, кто их обнаружил. Поэтому все чаще раздаются голоса, заявляющие, что это очередная мистификация.

Опровергая подобные заявления, команда исследователей представила рентгеновские снимки найденных мумий. Джейми Мауссан, который занимается феноменом НЛО более четырех десятилетий, считает, что они являются останками настоящих инопланетян. Кроме того, он заявил, что из пяти найденных тел три похожи больше на «рептилий, чем на людей».

«Никто не доказал, что это мошенничество, — сказал уфолог. – Мы собираемся представить общественности и СМИ предварительные доказательства, которые подтвердят, что они настоящие».

Пять мумий Наска, похожих на инопланетян: Реальность или подделка?

Однако британский писатель Найджел Уотсон, написавший «Руководство по расследованию фактов НЛО», убежден, что это подделки, созданные на основе человеческих мумий.

«Настоящая мумия имеет размеры взрослого человека, а эти мумии величиной с куклу в сидячем положении, — сказал Найджел. — Я думаю, что вся история с  этими мумиями смехотворна».


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Метки:  инопланетян, подделка, похожих, реальность

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