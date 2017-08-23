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Из-за ливней в Японии эвакуируют целый город

23.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Из-за ливней в Японии эвакуируют целый город

В центре Японии из-за сильных дождей эвакуируют целый город: свои дома должны временно оставить 74 тысячи жителей города Инуяма. Из-за ливней в регионе объявлено об угрозе оползней. Такое же бедствие прогнозируют и в южной префектуре Гифу, где эвакуировали более полутора тысяч человек. 
Сильнейшие дожди не прекращаются в Японии уже вторую неделю, напоминает телеканал «Россия 24». На юго-западном острове Кюсю это привело к паводкам и оползням, погибли 30 человек.

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Метки:  ливней, эвакуируют, Японии

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