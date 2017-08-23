-
Учёные просканировали тысячелетнюю мумию монаха и нашли здоровый мозг
23.08.2017 Что от нас скрывали
-
Здоровый мозг обнаружен в голове 1000-летней мумии буддийского монаха. Удивительные результаты принесла томография реликвии, хранящейся в китайском монастыре.
Монахи монастыря Динхуэй в Вуане, который расположен в провинции Хэбэй на севере Китае, пожелали просканировать хранящуюся здесь и почитаемую мумию мастера Цы Сяня. Недавно ее даже позолотили в знак высочайшего уважения.
Что двигало монахами, неизвестно — возможно, любопытство. Мол, что там внутри? Но медики охотно согласились. Недавно — 8 июля 2017 года — они привезли в храм аппаратуру и сделали мумии компьютерную томографию.:
Шокированы были все — и медики, и монахи, и журналисты, и паломники, собравшиеся поглазеть на исследования. Томография выявила, что кости, суставы и зубы у 1000-летнего Цы Сяня как у живого. Неизменным сохранился и мозг.
— Невероятное зрелище! — так охарактеризовал увиденное доктор У Юнцин (Dr Wu Yongqing), проводивший сканирование.
Медики и монахи в шоке: мумия, как живая
Сканы, демонстрирующие хорошее состояние костей мумии и ее мозга
Мастер Цы Сянь был родом из Индии, в конце первого тысячелетия нашей эры отправился в Китай проповедовать и распространять буддизм. В чем сильно преуспел, обзавелся многочисленными последователями и учениками, которые и сделали из него мумию — после смерти, естественно.
Мумия считалась утерянной, пока ее не нашли спрятанной в пещере в 70-е годы прошлого века.
Недавно мумию позолотили, чтобы богаче смотрелась.
Слева: так мумия выглядела раньше, справа: теперь она такая — позолоченная
Каким образом ткани мумий буддийских монахов веками сохраняются в «здоровом» состоянии, не известно. Науке не известно. А буддисты считают, что они — эти монахи — и не мумии вовсе. Потому что не умерли, а впали в спячку — вошли в состояние самадхи. Из которого однажды могут и выйти.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии