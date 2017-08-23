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Изучая почву Новой Земли, учёные могут найти в Арктике опасные организмы

23.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Изучая почву Новой Земли, учёные могут найти в Арктике опасные организмы

Изучение почв на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа поможет обнаружить возможное существование опасных для человека микроорганизмов в Арктической зоне.  К работам по этой теме приступили ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». Об этом находящемуся на борту теплохода корреспонденту ТАСС рассказал заведующий отделом географии и эволюции почв института географии РАН Сергей Горячкин.
«Поскольку мы осваиваем Арктику, практическое использование результатов микробиологических исследований очень важно, чтобы понять, как человеку выживать в этих условиях, существуют ли опасные для человека микроорганизмы или не существуют, каково их взаимоотношение с теми же нематодами (круглыми червями — прим. ТАСС). Это важные вопросы, чтобы понять жизнь в холодных условиях», — сказал Горячкин.
Ученый пояснил, что в России нет жарких пустынь, и для нашей страны экстремальные почвы — это почвы регионов с холодным климатом и почвы гор. «Земля Франца-Иосифа и Новая Земля — это в основном камни, там организмам трудно бороться за жизнь. Чтобы понять, как происходит взаимодействие организмов с горной породой в таких экстремальных условиях, мы и отправились в экспедицию. Результатом будут фундаментальные почвенно-географические решения: мы поймем распределение различных типов почв, по крайней мере по нашей стране, что сможет улучшить как почвенные карты, так и классификацию почв», — сказал Горячкин.
Эксперт отметил, что отбор образцов в высокой Арктике достаточно сложен. Температуры в этих широтах не превышают отметки около плюс семи градусов, поэтому пробы будут замораживаться. «Мы отбираем и немедленно кладем их в морозильник. Кроме того, у нас есть термоизолирующие коробки, и надеюсь, что довезем пробы до холодильника в лаборатории», — пояснил он.
Арктический плавучий университет на судне «Профессор Молчанов» 8 июля отправился из Архангельска на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. В составе экспедиции — 58 человек, больше половины из них представляют Болгарию, Швейцарию, Кубу, Нидерланды, Францию и Германию.

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Метки:  Арктике, Изучая, опасные, организмы, Ученые

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