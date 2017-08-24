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Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?

24.08.2017 Части света   Нет комментариев

Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?

Эта темная, холодная, охваченная ветрами, достигающими почти сверхзвуковых скоростей, планета является последним газовым гигантом в нашей Солнечной системе. Нептун – восьмая и самая дальняя планета нашей системы, находящаяся в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Этой планете необходимо 165 земных лет, для того чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. К слову говоря, в июле 2011 года Нептун завершил свой первый с момента открытия в 1846 году полный оборот вокруг нашего светила.

 Представляем вашему вниманию 10 интересных фактов о Нептуне:

 
У Нептуна есть слабая кольцевая система. На данный момент ученые насчитали у этого газового гиганта шесть колец.
 
«Вояджер-2» – единственный космический аппарат, «навещавший» Нептун.
 
Нептун имеет 14 естественных спутников, которые названы в честь различных морских богов и нимф греческой мифологии. Самый крупный спутник –  Тритон.
 
Продолжительность года на Нептуне равна 165 земным годам (60,190 дня). Именно за такое время эта планета совершает один оборот вокруг Солнца.
 
Ученые считают, что жизнь на Нептуне невозможна. 

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Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?
Вертикальный рельеф облаков Нептуна / ©NASA

Среднее расстояние между Нептуном и Солнцем – 4,55 млрд км.
 
День на Нептуне длится примерно 16 часов (ровно столько времени необходимо планете, чтобы совершить одно вращение).
 
Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода и гелия.
 
Иногда карликовый Плутон, который раньше считался самой дальней планетой Солнечной системы, оказывается ближе к Солнцу, нежели Нептун. Происходит это за счет эксцентричности орбиты Плутона.
 
В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди планет Солнечной системы, по некоторым оценкам, их скорости могут достигать 2100 км/ч.
 
Знали ли вы, что на Нептуне есть штормы?

 
Подобно Юпитеру, на Нептуне бушует гигантский атмосферный шторм, который именуют «Большим темным пятном». В NASA отмечают, что это пятно на газовом гиганте по размерам сравнимо с Землей. Однако это уже в прошлом, так как шторм, обнаруженный в 1989 году «Вояджером-2», при повторных наблюдениях в 1994 году найти на прежнем месте не удалось. Вместо него телескоп «Хаббл» зафиксировал два шторма помельче, которые потом также исчезли.

Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?
Большое темное пятно (вверху), Скутер (белое треугольное облачко посередине) и Малое темное пятно (внизу) / ©NASA

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