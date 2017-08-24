Нептун в деталях: как много вы знаете о самой «ветряной» планете Солнечной системы?

Представляем вашему вниманию 10 интересных фактов о Нептуне:



У Нептуна есть слабая кольцевая система. На данный момент ученые насчитали у этого газового гиганта шесть колец.



«Вояджер-2» – единственный космический аппарат, «навещавший» Нептун.



Нептун имеет 14 естественных спутников, которые названы в честь различных морских богов и нимф греческой мифологии. Самый крупный спутник – Тритон.



Продолжительность года на Нептуне равна 165 земным годам (60,190 дня). Именно за такое время эта планета совершает один оборот вокруг Солнца.



Ученые считают, что жизнь на Нептуне невозможна.



Вертикальный рельеф облаков Нептуна / ©NASA

Среднее расстояние между Нептуном и Солнцем – 4,55 млрд км.



День на Нептуне длится примерно 16 часов (ровно столько времени необходимо планете, чтобы совершить одно вращение).



Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода и гелия.



Иногда карликовый Плутон, который раньше считался самой дальней планетой Солнечной системы, оказывается ближе к Солнцу, нежели Нептун. Происходит это за счет эксцентричности орбиты Плутона.



В атмосфере Нептуна бушуют самые сильные ветры среди планет Солнечной системы, по некоторым оценкам, их скорости могут достигать 2100 км/ч.



Знали ли вы, что на Нептуне есть штормы?





Подобно Юпитеру, на Нептуне бушует гигантский атмосферный шторм, который именуют «Большим темным пятном». В NASA отмечают, что это пятно на газовом гиганте по размерам сравнимо с Землей. Однако это уже в прошлом, так как шторм, обнаруженный в 1989 году «Вояджером-2», при повторных наблюдениях в 1994 году найти на прежнем месте не удалось. Вместо него телескоп «Хаббл» зафиксировал два шторма помельче, которые потом также исчезли.





Большое темное пятно (вверху), Скутер (белое треугольное облачко посередине) и Малое темное пятно (внизу) / ©NASA



