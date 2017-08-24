Россияне увидят парад планет и звездопад

В январе жители России станут свидетелями нескольких замечательных астрономических событий, сообщили в Московском планетарии.

В частности, Земля пройдет на

минимальном расстоянии от Солнца, а Венера сблизится на небосводе с

Сатурном, в телескопы можно наблюдать комету Каталина, а невооруженным

глазом — метеорный поток Квадрантиды. В конце января Меркурий, Венера,

Сатурн, Марс и Юпитер образуют парад всех ярких планет Солнечной системы

с присоединившейся к ним Луной.

Как уточнила сотрудник планетария

Людмила Кошман, «3 января Земля будет находиться в перигелии к Солнцу,

то есть в самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Видимый диаметр

Солнца будет наибольшим. Изменение размера солнечного диска происходит

плавно в течение полугода, поэтому различие неощутимо на глаз. Иногда

считают, что в это время должно быть тепло на Земле, то есть у нас

должно быть лето. Лето и есть — в Южном полушарии. А Северном полушарии в

этот момент зима, световые дни самые короткие, и в наших широтах Солнце

не успевает прогреть Землю».

Январское небо украсит комета Каталина,

которая в новогоднюю ночь будет рядом с яркой звездой Арктур в созвездии

Волопаса, а 17 января пройдет на близком к Земле расстоянии. Комета

Каталина доступна для наблюдения в бинокль и любительские телескопы на

ясном, не засвеченном городскими огнями и полной Луной небе. Из

созвездий хорошо видны Близнецы, Малый Пес, Рак, Лев, Большая Медведица,

в зените находится Возничий.

В январском небе прольется и звездный

дождь — метеорные потоки Квадрантиды достигнут пика своей активности 4

января. Количество наблюдаемых метеоров может составить до 200 в час,

однако они имеют слабую светимость и среднюю скорость. Квадрантиды

вылетают из созвездия Волопаса, которое в январе восходит над горизонтом

в восточной части неба. Но свое название метеорный поток получил от

неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.

Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 23:00 мск и до рассвета. 9 января в

07:00 мск произойдет соединение Венеры и Сатурна. Расстояние между

небесными светилами составит всего 5 угловых минут, то есть планеты

практически сольются в одну яркую точку при наблюдении с Земли.

А в конце месяца — 31 января — Меркурий,

Венера, Сатурн, Марс и Юпитер образуют парад всех ярких планет

Солнечной системы с присоединившейся к ним Луной.

По словам руководителя астрономического

комплекса Московского планетария Ярослава Турилова, «в наступающем году

будет несколько важных астрономических событий». Одно из них —

прохождение Меркурия по диску Солнца, которое состоится 9 мая и будет

видно почти на всей территории России. Двигаясь обратным движением,

Меркурий пройдет по солнечному диску слева-направо, немного южнее его

центра. Московский планетарий организует массовые наблюдения столь

редкого астрономического явления.

«С учетом того, что в мае достаточно

много ясных дней, да и обычно в День Победы небо над Москвой специально

очищается от облаков, существует достаточно много шансов стать

свидетелем события, которое в следующий раз произойдет только в ноябре

2032 года», — отметил Турилов, слова которого приводит ТАСС.