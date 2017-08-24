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Россияне увидят парад планет и звездопад

24.08.2017 Части света   Нет комментариев

Россияне увидят парад планет и звездопад

В январе жители России станут свидетелями нескольких замечательных астрономических событий, сообщили в Московском планетарии.

В частности, Земля пройдет на
минимальном расстоянии от Солнца, а Венера сблизится на небосводе с
Сатурном, в телескопы можно наблюдать комету Каталина, а невооруженным
глазом — метеорный поток Квадрантиды. В конце января Меркурий, Венера,
Сатурн, Марс и Юпитер образуют парад всех ярких планет Солнечной системы
с присоединившейся к ним Луной.

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Как уточнила сотрудник планетария
Людмила Кошман, «3 января Земля будет находиться в перигелии к Солнцу,
то есть в самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. Видимый диаметр
Солнца будет наибольшим. Изменение размера солнечного диска происходит
плавно в течение полугода, поэтому различие неощутимо на глаз. Иногда
считают, что в это время должно быть тепло на Земле, то есть у нас
должно быть лето. Лето и есть — в Южном полушарии. А Северном полушарии в
этот момент зима, световые дни самые короткие, и в наших широтах Солнце
не успевает прогреть Землю».

Январское небо украсит комета Каталина,
которая в новогоднюю ночь будет рядом с яркой звездой Арктур в созвездии
Волопаса, а 17 января пройдет на близком к Земле расстоянии. Комета
Каталина доступна для наблюдения в бинокль и любительские телескопы на
ясном, не засвеченном городскими огнями и полной Луной небе. Из
созвездий хорошо видны Близнецы, Малый Пес, Рак, Лев, Большая Медведица,
в зените находится Возничий.

В январском небе прольется и звездный
дождь — метеорные потоки Квадрантиды достигнут пика своей активности 4
января. Количество наблюдаемых метеоров может составить до 200 в час,
однако они имеют слабую светимость и среднюю скорость. Квадрантиды
вылетают из созвездия Волопаса, которое в январе восходит над горизонтом
в восточной части неба. Но свое название метеорный поток получил от
неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.
Наблюдать Квадрантиды лучше всего с 23:00 мск и до рассвета. 9 января в
07:00 мск произойдет соединение Венеры и Сатурна. Расстояние между
небесными светилами составит всего 5 угловых минут, то есть планеты
практически сольются в одну яркую точку при наблюдении с Земли.

А в конце месяца — 31 января — Меркурий,
Венера, Сатурн, Марс и Юпитер образуют парад всех ярких планет
Солнечной системы с присоединившейся к ним Луной.

По словам руководителя астрономического
комплекса Московского планетария Ярослава Турилова, «в наступающем году
будет несколько важных астрономических событий». Одно из них —
прохождение Меркурия по диску Солнца, которое состоится 9 мая и будет
видно почти на всей территории России. Двигаясь обратным движением,
Меркурий пройдет по солнечному диску слева-направо, немного южнее его
центра. Московский планетарий организует массовые наблюдения столь
редкого астрономического явления.

«С учетом того, что в мае достаточно
много ясных дней, да и обычно в День Победы небо над Москвой специально
очищается от облаков, существует достаточно много шансов стать
свидетелем события, которое в следующий раз произойдет только в ноябре
2032 года», — отметил Турилов, слова которого приводит ТАСС.

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Метки:  звездопад, Планет, Россияне, увидят

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