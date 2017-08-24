Южная Корея планирует к 2020 году направить на Луну спускаемый аппарат

На первом этапе проекта в период с 2016 по 2018 год на исследования

будет выделено 197,8 миллиарда вон (около 169 миллионов долларов).

Только в 2016 году на эти цели будет потрачено 20 миллиардов вон.

Орбитальная и наземная станции будут разработаны с использованием

собственной технологии Южной Кореи, однако министерство не исключает

сотрудничества с НАСА и аэрокосмическими институтами других стран.

На второй фазе проекта планируется запуск спускаемого аппарата

на ракете-носителе, которая также будет оригинальной разработкой

южнокорейских специалистов.