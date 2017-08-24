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Южная Корея планирует к 2020 году направить на Луну спускаемый аппарат
24.08.2017 Части света
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Южная Корея планирует к 2020 году направить на Луну собственный спускаемый аппарат, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на министерство науки. :
На первом этапе проекта в период с 2016 по 2018 год на исследования
будет выделено 197,8 миллиарда вон (около 169 миллионов долларов).
Только в 2016 году на эти цели будет потрачено 20 миллиардов вон.
Орбитальная и наземная станции будут разработаны с использованием
собственной технологии Южной Кореи, однако министерство не исключает
сотрудничества с НАСА и аэрокосмическими институтами других стран.
На второй фазе проекта планируется запуск спускаемого аппарата
на ракете-носителе, которая также будет оригинальной разработкой
южнокорейских специалистов.
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