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Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?

24.08.2017 Части света   Нет комментариев

Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?

7 мая завершился двухлетний полет американского орбитального самолета X-37B. За годы существования этой секретной военной программы высказывалось много догадок, что же делает этот минишаттл в космосе, но подтвержденной информации о нем совсем немного. 
Эксперты и просто сторонние комментаторы высказывали предположения, что в рамках программы испытаний X-37B американские военные разрабатывают способы уничтожения спутников или же технологию размещения оружия на орбите.
Другие говорили, что орбитальный самолет шпионит — то ли за разными объектами на Земле и в космосе, то ли конкретно за китайской орбитальной станцией «Тяньгун».
На все эти предположения военные ученые из Агентства передовых оборонных исследований (DARPA) и их гражданские партнеры по проекту, в том числе создатели аппарата из корпорации Boeing, либо не отвечали вовсе, либо заверяли, что в полетах X-37B решаются совсем другие задачи.
Официально подтверждено, что на X-37B испытывают модификацию ионного двигателя, работающего на эффекте Холла. Об этом объявляла компания-разработчик двигателя Aerojet Rocketdyne.
Новый тип двигателя
Ионные двигатели — это, впрочем, не новинка: первые были изготовлены почти полвека назад. Принципиально новыми являются электромагнитные двигатели EMDrive, которые, по предположениям экспертов, могли испытываться на X-37B.
В ноябре 2016 года НАСА опубликовала отчет об этом типе двигателя, и отчет стал сенсацией. До него предполагалось, что такой двигатель, предложенный британским изобретателем Роджером Шойером в 1999 году, работать не должен.
Однако орбитальный самолет как площадка для испытаний в отчете НАСА не упоминается.
Последний полет X-37B был уже четвертым выходом на орбиту. Первый состоялся в 2010 году, а испытания в атмосфере начались еще в 2006 году.
Программа X-37 стартовала еще раньше, в 1999 году, и поначалу была гражданской. Ей занимались НАСА и Boeing, а предназначение X-37 виделось разработчикам, в частности, в том, чтобы ремонтировать спутники.
Поначалу предполагалось, что в космос X-37 будут выводить в своих грузовых отсеках шаттлы. X-37 в четыре раза меньше шаттла, его длина всего 8,8 метра.
После известных аварий и сворачивании программы космических челноков от этой идеи пришлось отказаться, и аппарат выводят в космос ракеты-носители.
Второй беспилотный
Военной и секретной программа стала с 2004 года, когда она была передана Агентству передовых оборонных исследований и Военно-воздушным силам США.
Тогда же она получила название Orbital Test Vehicle, OTV («Орбитальный экспериментальный аппарат»). В 2006 году ВВС США объявили, что разрабатывают новую модификацию аппарата — X-37B.
Аппарат, как показал последний полет, может очень долго находиться на орбите и быстро ее менять: первоначальная его задача виделась в том, чтобы подлетать к разным спутникам и чинить их.
На этом аппарате разработчики испытывают, по сведениям специалистов, новые системы управления и автоматического пилотирования, новое жаропрочное покрытие и другие технические новинки.
X-37B стал вторым после советского «Бурана» космическим аппаратом, садящимся в автоматическом, беспилотном режиме. Шаттлами при посадке управлял экипаж. 

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Метки:  Американский, космосе, самолет, Секретный

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