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Черные дыры объединяющихся галактик окутаны коконом из газа и пыли
25.08.2017 Части света
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Черные дыры снискали дурную славу в популярной культуре за их привычку поглощать все, что попадает в их окрестности. В действительности, звезды, газ и пыль могут двигаться по орбитам вокруг черных дыр в течение продолжительных периодов времени, до тех пор пока гигантское возмущение не приведет к втягиванию материала внутрь.
Объединение двух галактик является одной из разновидностей таких возмущений. Когда две галактики объединяются, а их черные дыры приближаются друг к другу, газ и пыль устремляются в направлении черных дыр. При этом происходит выделение гигантского количества энергии, и материал начинает падать на «голодную» черную дыру, формируя то, что называют активным ядром галактики.
Новое исследование, проведенное с использованием космического телескопа НАСА NuSTAR, демонстрирует, что на последних стадиях слияний галактик в направлении черной дыры падает настолько много газа и пыли, что экстремально яркое активное ядро галактики оказывается окутанным «коконом» из газа и пыли. Комбинированное гравитационное влияние двух галактик приводит к уменьшению скоростей вращения газа и пыли, которые в ином случае вращались бы вокруг черной дыры свободно. Эта потеря энергии приводит к тому, что материал падает на черную дыру.
«Чем глубже развивается столкновение, тем более и более плотным облаком из газа и пыли становится окутано активное ядро галактики, — сказал Клаудио Риччи (Claudio Ricci), главный автор нового исследования. – Галактики, которые объединяются уже очень давно, оказываются почти полностью окутанными плотными облаками из газа и пыли». :
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