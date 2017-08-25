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Планеты системы TRAPPIST-1 спасает от разрушения «цепь резонансов»

25.08.2017 Части света   Нет комментариев

Планеты системы TRAPPIST-1 спасает от разрушения «цепь резонансов»

Когда НАСА объявило об обнаружении системы TRAPPIST-1 в феврале этого года, это сообщение стало самой настоящей сенсацией – и отнюдь не без оснований. Три из этих семи планет размерами примерно с Землю лежат в обитаемой зоне звезды, то есть условия на их поверхностях могут быть благоприятными для жизни. 
Однако одной из крупных научных проблем, связанных с этой системой, является то, что планетная система TRAPPIST-1 должна быть нестабильной согласно расчетам астрономов.
«Если мы пытаемся смоделировать эту систему, то в нашей модели планеты сталкиваются друг с другом менее чем через один миллион лет», — сказал Дэн Тамайо (Dan Tamayo) из Центра наук о планетах Университета Торонто Скарборо, Канада.
Для решения проблемы нестабильности планетной системы TRAPPIST-1 Дэн и его команда предположили, что планеты могут находиться в так называемой «цепи резонансов», которая может существенно стабилизировать систему.
В резонансных конфигурациях орбитальные периоды планет находятся в отношениях, выражающихся небольшими целыми числами.
Команда провела сеансы компьютерного моделирования предложенных ими систем при помощи кластера суперкомпьютеров Канадского института теоретической астрофизики и обнаружила, что большая часть сгенерированных систем оставалась стабильной в течение всего времени симуляции. Это время в сотни раз превышало возможное время существования системы TRAPPIST-1, определенное по результатам расчетов ранних моделей.

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Метки:  TRAPPIST-1, планеты, разрушения, резонансов, системы, спасает

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