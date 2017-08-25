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Жители Будапешта утверждают, что сняли крушение НЛО

25.08.2017 НЛО   Нет комментариев

Жители Будапешта утверждают, что сняли крушение НЛО

Жители Будапешта видели аномальное ярко-красное свечение во время грозы в двадцать первом районе города. Никто не может объяснить происхождение загадочных огней, но многие считают, что стали свидетелями крушения НЛО, сообщает Mirror. 
На опубликованных ниже кадрах запечатлено необычное сияние, которое видели жители венгерской столицы.

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Один из очевидцев инцидента написал, что зрелище напоминало «жесткое приземление НЛО», другой отметил, что красные вспышки полыхнули как минимум пять раз, прямо перед ударами молнии.
Власти Будапешта никак не прокомментировали это событие. Скептики утверждают, впрочем, что сияние, которое многие приняли за приземление НЛО, на самом деле исходило от взорвавшегося трансформатора.

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Метки:  Будапешта, Жители, Крушение, утверждают

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