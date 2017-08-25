Жители Будапешта утверждают, что сняли крушение НЛО

Один из очевидцев инцидента написал, что зрелище напоминало «жесткое приземление НЛО», другой отметил, что красные вспышки полыхнули как минимум пять раз, прямо перед ударами молнии.

Власти Будапешта никак не прокомментировали это событие. Скептики утверждают, впрочем, что сияние, которое многие приняли за приземление НЛО, на самом деле исходило от взорвавшегося трансформатора.

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