Внезапный паводок в США унес жизни 9 человек



В Аризоне 9 человек погибли и 13-летний мальчик пропал без вести из-за внезапного паводка, сообщает «Телеграф”. Компания из родственников и друзей отдыхала в заливе в национальном заповеднике Тонто, когда произошла трагедия.

В субботу, 15 июля, 14 человек из Феникса и Флагстаффа встретились на пикнике у популярного места для купания Колд-Спрингс рядом с Пейсоном в Центральной Аризоне. Отдыхающие беспечно играли в воде, когда вниз по каньону устремился поток мутной воды и унес несчастных вниз по течению.

Поисково-спасательные отряды, прочесывавшие местность, нашли тела 5 детей и 4 взрослых в 3 км вниз по реке. Возраст жертв — от 2 до 60 лет. Четырех человек нашли живыми и госпитализировали. Все спасенные пострадали от перегрева.

Поток бил 10 минут, а после утих. Его ширина была 12 метров, глубина — 1,8 метра.

Национальная погодная служба США объявила предупреждение о паводке, так как в регионе выпало 40 мм осадков за час. Гроза разразилась в 12 км от места трагедии и быстро наводнила узкий каньон, где находились отдыхающие. Компания не смогла получить уведомление о паводке, так как сотовая связь плохо работала.

Семь человек погибли в Национальном парке Зайон в 2015 году, попав в паводок во время похода. Они находились в каньоне, где некоторые места узкие, как окно, и глубиной несколько сотен метров.

В 1997 году несколько туристов были убиты рядом с Пейджем в Аризоне, когда их настигла стена воды в каньоне Антилопы.

Поделиться в соц. сетях