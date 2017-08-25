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Наводнение в Греции
25.08.2017 Интересное в мире
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Большое число населенных населенных пунктов пострадало в результате сильных дождей на греческом полуострове Халкидики. Больше всего досталось муниципалитету Ситония, где в некоторых местах за 18 часов выпало 180 мм осадков (норма осадков за весь июль в Москве составляет 93 мм).
Серьезный урон нанесен инфраструктуре полуострова, особенно дорогам, частным домам и гостиницам. Ущерб от стихии ещё предстоит оценить в денежном эквиваленте.
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