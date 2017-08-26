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Ливни в Китае: 18 человек погибли, еще 18 пропали без вести
26.08.2017 Интересное в мире
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На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь в результате обильных осадков погибли 18 человек, еще 18 числятся пропавшими без вести.
Проливные дожди стали причиной эвакуации 120 тысяч человек. Стихия повредила автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии. Высокой остается вероятность схода селей.
320 тысяч жителей провинции понесли материальный ущерб. :
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