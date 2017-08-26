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Музыка доколумбовой Америки
26.08.2017 Что от нас скрывали
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Исследовали провели опыт по воссозданию естественных условий деревушек, располагавшихся в каньоне Чако, и испытали на практике примитивный музыкальный инструмент.
Благодаря масс-медиа, современному человеку совсем не трудно представить себе гладиаторскую битву в раннем Риме или полинезийцев, бороздящих океан в длинных каноэ. Куда сложнее вообразить орудия, которые использовали наши предки в быту и во время войны. Музыка — важнейший атрибут любой культуры, но из-за отсутствия цифровых носителей и примитивности самих инструментов о древних музыкальных традициях многих народов нам почти ничего не известно. В исследовании, опубликованном в журнале Archaeological Science: Reports, исследователи провели работу, которая должна хотя бы частично заполнить наш пробел в знаниях о прошлом.
Ученые разработали электронную таблицу для расчета распространения звуковых волн в физической среде с учетом таких переменных, как расстояние, температура воздуха и влажность. После этого они смоделировали условия, в которых труба, сделанная из раковины (на фото вверху), представляющая собой церемониальный музыкальный инструмент, будет слышна во всем каньоне Чако, что в Нью-Мексико. Каньон, в свою очередь, был важным культурным центром для цивилизации доколумбовых людей Пуэбло.
В результате испытаний выяснилось, что если 1000 лет назад, в деревне Пуэбло-Бонито, расположенной посреди каньона, протрубить в такую трубу, то звук (его можно послушать здесь) разнесется по всей центральной части Чако на расстояние полутора километров. В настоящее время у ученых нет информации о «звуковом ландшафте» в Чако, но в будущем команда надеется записать звуки воссозданных древних инструментов, в том числе раковинных трубок и костных флейт, чтобы собрать больше информации об акустическом следе прошлого. :
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