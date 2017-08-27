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Ученые рассчитали скорость гигантских динозавров

27.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые рассчитали скорость гигантских динозавров

Немецкие, американские и британские ученые рассчитали максимальные скорости, с которыми могли передвигаться динозавры. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution. 
Например, тираннозавры (с массой тела примерно шесть тонн) могли развивать скорость до 30 километров в час, небольшие велоцирапторы (20 килограммов) — до 40 километров в час, крупные брахиозавры (около 80 тонн) — до 18 километров в час.
Исследование авторов показывает, что максимальная скорость перемещения животных растет вплоть до некоторого значения массы его тела, а затем — снижается. Причина этого, по мнению специалистов, заключается в дефиците энергии, который возникает в организме животного во время его ускоренного движения до достижения максимальной скорости.
К подобным выводам авторы пришли, создав модель, позволяющую прогнозировать максимально развиваемую животным скорость, зная только массу его тела. В основе построения специалистов легли эмпирические данные о 474 видах организмов с массой от 30 микрограмм до ста тонн.

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Метки:  Гигантских, динозавров, рассчитали, скорость, Ученые

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