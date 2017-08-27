Реклама

Gallery

1398915361_vozvrashenie-kecal-koatlya-vladyki-rassveta 1399283104_agogve-afrikanskie-lesnye-chelovechki_3 1400122802_polnoe-solnechnoe-zatmenie-3-noyabrya-2013 1403094422_kometa-ison-priblizhaetsya-k-blizhaiysheiy-k-solncu-tochke-orbity_1 1410502142_astronomiya-nablyudenie-kvazarov_1 1412142121_ledi-godiva-naslednica-yazycheskoiy-bogini_2 1405849322_Tifon-priblizhaetsya-k-Zemle 1408440242_Na-Marse-nashli-tipichno-zemnye-tektonicheskie-sledy_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Правда ли то, что все мы связаны между собой?

27.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Правда ли то, что все мы связаны между собой?

Задумывались ли вы когда-нибудь о своих предках? Далеких предках. Самых далеких. Среднестатистический житель Земли знает о них очень мало, но сейчас у вас появляется возможность восполнить этот пробел. 
Считается, что «прародительница» вида Homo sapiens жила примерно 200 тыс. лет назад на территории Африки. Ее называют митохондриальной Евой. То есть, человечество унаследовало от нее митохондриальную ДНК. Как мы знаем, последнюю наследуют лишь по материнской линии, и все люди, которые сейчас живут, получили ДНК от «Евы». Только не подумайте, что эта женщина была единственной прародительницей нашего вида. Рядом с ней жили и другие, похожие на нее, но их митохондриальные ДНК не сохранились. Потомки этих женщин до наших дней не дожили. В общем, митохондриальная Ева — это абстракция, которую создали для упрощения расчетов. Какие еще удивительные факты узнала наука? Смотрите видео и все узнаете сами! 

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Правда, связаны

Похожие сообщения:

?>