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Правда ли то, что все мы связаны между собой?
27.08.2017 Что от нас скрывали
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Задумывались ли вы когда-нибудь о своих предках? Далеких предках. Самых далеких. Среднестатистический житель Земли знает о них очень мало, но сейчас у вас появляется возможность восполнить этот пробел.
Считается, что «прародительница» вида Homo sapiens жила примерно 200 тыс. лет назад на территории Африки. Ее называют митохондриальной Евой. То есть, человечество унаследовало от нее митохондриальную ДНК. Как мы знаем, последнюю наследуют лишь по материнской линии, и все люди, которые сейчас живут, получили ДНК от «Евы». Только не подумайте, что эта женщина была единственной прародительницей нашего вида. Рядом с ней жили и другие, похожие на нее, но их митохондриальные ДНК не сохранились. Потомки этих женщин до наших дней не дожили. В общем, митохондриальная Ева — это абстракция, которую создали для упрощения расчетов. Какие еще удивительные факты узнала наука? Смотрите видео и все узнаете сами!
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