Туманность M78 в созвездии Ориона

Отражательная туманность M78 находится от нас на расстоянии 1600 световых лет в созвездии Ориона. При наблюдениях в видимом свете она выглядит как яркое голубое облако, окруженное темными пылевыми полосами. Пыль отражает и рассеивает свет, излучаемый молодыми звездами в ядре M78. Собственно говоря, поэтому туманность и называют отражательной.





К счастью, астрономия давно вышла за пределы видимого света. Наблюдения в ИК-спектре позволяют проникнуть за пылевую завесу и увидеть скрытые внутри яркие звезды. Например, два сверхигиганта HD 38563A и HD 38563B, которые, собственно говоря, и подсвечивают туманность.









Можно рассмотреть и сверхгигант HD 290861 внутри соседней туманность NGC 2071. ИК-спектр также дает нам увидеть массу формирующихся внутри облаков пыли звезд. На снимке они хорошо заметны своим красноватым и желтым цветом. Некоторые из них являются звездами типа Т Тельца. Так называют молодые звезды, температура в ядре которых еще недостаточна, чтобы запустить термоядерную реакцию. Они выделяют энергию за счет гравитационного сжатия.











