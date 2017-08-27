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Туманность M78 в созвездии Ориона

27.08.2017 Части света   Нет комментариев

Туманность M78 в созвездии Ориона

Отражательная туманность M78 находится от нас на расстоянии 1600 световых лет в созвездии Ориона. При наблюдениях в видимом свете она выглядит как яркое голубое облако, окруженное темными пылевыми полосами. Пыль отражает и рассеивает свет, излучаемый молодыми звездами в ядре M78. Собственно говоря, поэтому туманность и называют отражательной. 
К счастью, астрономия давно вышла за пределы видимого света. Наблюдения в ИК-спектре позволяют проникнуть за пылевую завесу и увидеть скрытые внутри яркие звезды. Например, два сверхигиганта HD 38563A и HD 38563B, которые, собственно говоря, и подсвечивают туманность.
Туманность M78 в созвездии Ориона

Можно рассмотреть и сверхгигант HD 290861 внутри соседней туманность NGC 2071. ИК-спектр также дает нам увидеть массу формирующихся внутри облаков пыли звезд. На снимке они хорошо заметны своим красноватым и желтым цветом. Некоторые из них являются звездами типа Т Тельца. Так называют молодые звезды, температура в ядре которых еще недостаточна, чтобы запустить термоядерную реакцию. Они выделяют энергию за счет гравитационного сжатия.
Туманность M78 в созвездии Ориона


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Метки:  Ориона, созвездии, Туманность

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