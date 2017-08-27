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Удивительные новости НАСА о Плутоне: «Этот Мир Живой»!
27.08.2017 Части света
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Может ли НАСА сделать удивительное заявление о Плутоне? Только около 10% всех имеющихся данных, собранных вместе миссией New Horizons были обработаны НАСА до сих пор. Однако того, что они нашли в этот относительно короткий промежуток времени было достаточно для д-ра Алана Штерна, старшего научного сотрудника ведущей миссии New Horizons, чтобы публично выразить свое волнение по поводу того, что они обнаружили. Он утверждает, что у НАСА имеются новости для публики, которые поразит ее и назвал микро планету «живой». :
Он сказал, что НАСА запретило ему говорить публично о так называемой «новости», прежде чем они проведут свою официальную пресс-конференцию, но он действительно говорил аудитории на университетской лекции, что на Плутоне есть погода, он имеет дымки в атмосфере и активен геологически.
Я сражен.Этот мир жив. Загадочный характер речи д-ра Штерна о том, что обнаружила миссия New Horizons привела к нетерпениему ожиданию объявления НАСА.. Был много различных предположений о том, что NASA собирается объявить, с некоторой надеждой на то, что они могли бы даже рассказать, ч то обнаружили жизнь на самой маленькой планеты в нашей Солнечной Системе. Тем не менее, к их огромному разочарованию, НАСА уже выпустили твит на своем официальном аккаунте , в котором говорится, что не будет никакого объявления.
Они утверждали, что разговоры о готовящейся конференции были просто, ложным слухом и, что слова доктора Штерна были полностью неверно истолкованы. И это несмотря на то, что д-р Штерн прямо сказал, что НАСА сделает заявление, что оставляет мало места для неправильного истолкования его слов. Теперь люди начинают задаваться вопросом, что космическое агентство пытаются скрыть от широкой общественности.
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