Удивительные новости НАСА о Плутоне: «Этот Мир Живой»!

Он сказал, что НАСА запретило ему говорить публично о так называемой «новости», прежде чем они проведут свою официальную пресс-конференцию, но он действительно говорил аудитории на университетской лекции, что на Плутоне есть погода, он имеет дымки в атмосфере и активен геологически.

Я сражен.Этот мир жив. Загадочный характер речи д-ра Штерна о том, что обнаружила миссия New Horizons привела к нетерпениему ожиданию объявления НАСА.. Был много различных предположений о том, что NASA собирается объявить, с некоторой надеждой на то, что они могли бы даже рассказать, ч то обнаружили жизнь на самой маленькой планеты в нашей Солнечной Системе. Тем не менее, к их огромному разочарованию, НАСА уже выпустили твит на своем официальном аккаунте , в котором говорится, что не будет никакого объявления.

Они утверждали, что разговоры о готовящейся конференции были просто, ложным слухом и, что слова доктора Штерна были полностью неверно истолкованы. И это несмотря на то, что д-р Штерн прямо сказал, что НАСА сделает заявление, что оставляет мало места для неправильного истолкования его слов. Теперь люди начинают задаваться вопросом, что космическое агентство пытаются скрыть от широкой общественности.