Российские ученые выбрали оптимальное место посадки зонда «Луна-25»

«Мы выбрали наиболее подходящее место для посадки «Луна-25». Также у нас есть несколько «запасных» мест для посадки, несколько кратеров», — сказал Митрофанов.

Из презентации ученого следует, что основным претендентом на место посадки является кратер Manzinus.

Критериями для выбора места посадки служили значения уклонов кратера, общая доля иллюминации. Также аппарат должен находиться в точке, удобной для радиосвязи и зарядки солнечных батарей, что может быть труднодостижимо в полярных условиях Луны.

Окончательно место посадки будет утверждено в 2017 году.

«Луна-25» (прошлое название — «Луна-Глоб) — первый российский лунный аппарат со времён зонда «Луна-24», запущенной в 1976 году. Последний вариант российской лунной программы предполагает отправку на Луну в 2016 году легкого посадочного зонда «Луна-Глоб» («Луна-25»), главной задачей которого будет отработка технологий посадки. В 2019 году планируется посадка «тяжелого» аппарата «Луна-Ресурс», на котором будет находиться расширенный набор научной аппаратуры, в частности, европейская бурильная установка, а возможно, и мини-луноход.