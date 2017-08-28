Автомобиль отказывался заводиться в день смерти предыдущего хозяина

Когда мой двоюродный дядя Илья Матвеевич, живший в соседнем дворе, продавал свою любимицу, старую копейку, на металлолом, у него слезы на глаза наворачивались. Оно и понятно — столько лет вместе. Не в обиду супруге Антонине Аркадьевне, за ней Илья Матвеевич так не ухаживал, как за старым жигуленком.







Но, прикупив подержанную «Ауди», он очень скоро почувствовал разницу между нашей «классикой» и иномаркой.

Но однажды иностранная машинка сломалась. Просто встала. Тепло, конец апреля, а она с утра не завелась. Илья Матвеевич все пересмотрел, перебрал — бесполезно. Крикнул соседа Иваныча — автомастера на пенсии, и тот, часа полтора провозившись, лишь руками развел:

— Ничего не понимаю!

На следующий день Илья Матвеевич решил на тросе отвезти «Ауди» в сервис. Снова с утра вышли с тем же Иванычем, уже взяли на буксир. Но решил мой дядька для очистки совести ключ в зажигание вставить. Повернул — двигатель деловито заурчал. В сервис родственник все-таки съездил на всякий случай.

Мастера все проверили — полный порядок, говорят. Со временем Илья Матвеевич и забыл про этот казус. До того времени, пока «Ауди» не устроила аналогичную сцену. Причем ровно через год.

Илья Матвеевич хорошо запомнил дату, так как шесть лет назад день в день он вышел на пенсию. И вот снова машина встала, и снова ничего не могло ее завести. Зато на следующее утро «Ауди» завелась с полуоборота!

Я всегда знал дядю как человека прагматичного. В чудеса он не верил — но здесь, видимо, его зацепило. Решил узнать — совпадение все это или некая закономерность. Нашел телефон человека, продавшего ему «Ауди», разговорил. И вот что узнал.

Автомобиль, который приобрел дядька, принадлежал продавцу, но ездил на нем по доверенности его сын. Потом парень попал в аварию и погиб. Удивительно, что машина почти не пострадала, но сын получил смертельную травму головы.

А было это в конце августа — в то самое число (правда, с разницей в несколько лет), когда коллеги Ильи Матвеевича проводили его на пенсию.

Потом «Ауди» почти год стояла без дела. И, наконец, отец погибшего парня решился от нее избавиться. Так машинка попала к моему дядьке. Выходит, как бы удивительно это ни звучало, день, когда погиб ее хозяин, у «Ауди» был траурным.

Видимо, время лечит не только людей. Два года машина капризничала в один и тот же день, а на третий поехала как милая. Но Илья Матвеевич, заведя мотор и тут же заглушив, решил дать машине отдых. Сам он сказал, что опасается «подвоха от немчуры» — вдруг заглохнет посреди дороги?

Но мне показалось, что сделал он это из сочувствия к своей новой любимице — пусть, мол, погорюет о прошлом. Правда, даже если я угадал правильно, сказать об этом вслух мой родственник так и не решился — еще засмеют.

Юрий Паренко, г. Брянск



