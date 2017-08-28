Мистика в Перми: Мужчина утонул после того, как не стал помогать спасать тонувших







Мистический инцидент произошел в Пермском крае. Пермяк, отказавшийся спасать тонущую на реке Вишере компанию, сам утонул на следующий день после ЧП.

Первый случай произошел на Вишере глубокой ночью 15 июля. 25-летний молодой человек по имени Алексей плыл на лодке по Вишере вместе с тремя друзьями, когда судно неожиданно перевернулось. Пассажиры стали выбираться вплавь, сам Алексей вскоре пропал из виду. Остальные трое спаслись в 4 утра.

Пропавший Алексей

Один из членов компании, Артур, во время ЧП заметил отдыхающих с лодкой у берега. Он звал их на помощь, однако те не откликнулись. Как потом выяснилось, они не поверили, что это был крик о помощи, думали — балуются. Тогда Артур понял, что добираться до берега придется самому. Как нарочно, был сильный туман.

Вода там холодная, течение большое, как рассказал Артур. По его словам, он несколько раз попадал в некий водоворот, пытался уплыть от него подальше. Уже начал идти на дно и захлебываться, но успел спастись.

Мама Артура рассказывает, что после всего случившегося тот плакал. Ему было обидно, что люди не сделали ничего, чтобы помочь им.

А потом оказалось, что один из этих отдыхающих, отказавших в помощи пострадавшим, сам утонул на следующий день.

— Мужчина ушел купаться и пропал. 18 июля его тело нашли в реке Вишере, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Тем временем, пропавшего после речной прогулки 15 июля Алексея продолжают искать знакомые и родственники.

— Мама Леши верит, что он еще жив, — рассказывает Анжелика, мать Артура, — Он сильный и приспособлен выживать и бороться за жизнь в любых условиях. На реке много островков, возможно, он на одном из них. Мой сын Артур рассказал, что они нашли лодки и теперь ведут поиски на воде. Но пока Алексея не нашли. Нам очень нужны волонтеры!

По материалам сайта progorod59.ru



