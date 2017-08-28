На дом американца свалились с неба семь килограммов мяса



Семья из американского города Дирфилд-Бич, штат Флорида, проснулась посреди ночи от жуткого грохота. Им показалось, что прогремел гром. Выяснилось, однако, что все гораздо загадочнее. Хозяин дома поднялся на крышу и обнаружил на ней семь килограммов замороженной свинины, сообщает UPI.

Трэвис Эйдар и его семья гадают, кто сбросил им на крышу мороженое мясо.

Супруга Трэвиса Дженни предположила, что оно выпало с грузового самолета, который пролетал над их домом.

«Возможно, это даже как-то связано с перевозкой наркотиков. Не знаю. Мне бы очень хотелось узнать правду», — заявила американка.

Сын четы Эйдаров на всякий случай разрезал мясо на куски, но никаких запрещенных веществ внутри обнаружено не было. Американцы позвонили в компанию, которая произвела найденное ими на крыше мясо. Ее название было указано на упаковке.

«Они сказали, что не понимают, о чем я говорю. Возможно, люди решили, что я спятил», — рассказал Эйдар. Семья планирует подключить полицию к расследованию загадочного инцидента.

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