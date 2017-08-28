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Ливни затопили сотни домов в Южной Корее
28.08.2017 Интересное в мире
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От сильных дождей в минувшее воскресенье пострадала провинция Чхунчхон-Пукто в центральной части Южной Кореи. В результате сложных погодных условий по меньшей мере четыре человека погибли, еще двое пропали без вести, сообщает RSOE EDIS.
На города Чхонджу и Поын на выходных обрушилось более 300 мм осадков. Затоплены свыше 680 домов и около 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, свои дома были вынуждены покинуть свыше 500 человек.
В результате схода оползня в Чхонджу погибли два человека. Еще двое человек пропали без вести, пересекая в воскресенье мост в уезде Квесан, и в понедельник утром были найдены мертвыми.
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