Сильнейший ливень вызвал потоп в Стамбул



Сильный дождь вызвал наводнения в Стамбуле. В результате интенсивных осадков были затоплены дороги, подземные переходы и линии метро, сообщает ABC News.

В водяных ловушках оказались многие автомобили. Телевизионные кадры показывают, как спасательная команда на резиновой лодке спустилась в подземный переход, чтобы помочь пострадавшим.

Информационное агентство DHA сообщило, что людей, оказавшихся заблокированными в домах из-за наводнений в районе Силиври, одном из наиболее пострадавших районов, также эвакуировал на лодках.



Тоннель «Евразия», соединяющий азиатскую и европейскую стороны Стамбула под проливом Босфор, временно был закрыт для движения.

Власти призвали местных жителей по возможности не садиться за руль своих автомобилей.

Как сообщалось ранее, сильные дожди в понедельник, 17 июля, вызвали наводнения на греческом полуострове Халкидики. Затоплены многие дороги, дома и гостиницы.



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