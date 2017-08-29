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Смертоносное наводнение в штате Аризона
29.08.2017 Интересное в мире
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Семь человек погибло, включая двух детей, в результате мощного паводка в штате Аризона. Ещё трое считаются пропавшими без вести.
По словам спасателей, в эту субботу около сотни человек купались в пруду Колд Спринг, расположенном в каньоне, когда сильная гроза обрушилась на территорию в 8 километрах выше по течению реки. В результате чего узкий каньон за считанные минуты наполнился водой. Людей не успевших выбраться, смыло мощными потоками.
В данный момент в Аризоне уже вовсю идет сезон муссонов, сопровождающийся интенсивными грозами и пыльными бурями.
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