Что служит «топливом» для образования ураганов

Потом, в 2003 году, в журнале Nature вышла статья, описывающая подобное явление. С конца 90-х годов Центр наблюдений за ураганами Национального управления океанических и атмосферных явлений США регулярно проводит натурные измерения скорости ветра внутри тропических циклонов с помощью падающих GPS-зондов. На основе обобщения результатов этих измерений также показывалось, что коэффициент сопротивления морской поверхности значительно ниже величины, получаемой экстраполяцией данных измерений при «обычных» ветрах. Тогда в осмысление этой проблемы включились сотрудники Отдела нелинейных геофизических процессов Института прикладной физики РАН из Нижнего Новгорода.

Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде

«Наша идея была простой: давайте повторим эти эксперименты в лаборатории. Давайте создадим «кусочек» урагана и посмотрим, что происходит с водной поверхностью. Тем более есть где!» — рассказала доктор физико-математических наук, заведующая Отделом нелинейных геофизических процессов Юлия Троицкая.

Она объяснила, что в институте находится уникальная установка, «Комплекс крупномасштабных геофизических стендов», в состав которой входит термостратифицированный бассейн с высокоскоростным ветроволновым каналом. Этот комплекс включен в реестр установок национальной значимости России.

УСУ «Комплекс крупномасштабных геофизических стендов» (ККГС)

Эксперименты по моделированию урагана, проведенные в нижегородском Институте прикладной физики, дали удивительные результаты. С помощью высокоскоростной японской видеокамеры со скоростью съемки до полумиллиона кадров в секунду удалось зафиксировать процессы, которые дали понимание основ формирования сильного ветра при урагане. Стало ясно, что действительно происходит «сглаживание» волн, которое приводит к уменьшению трения и сопротивления. Удалось доказать тот факт, в который невозможно было поверить.



Возникновение и отрыв капель при ураганных ветрах

Кроме того, ученые поняли, что эффект «сглаживания» даже не так важен для образования сильного ветра по сравнению с эффективным механизмом образования брызг.



Поясняет Юлия Троицкая: «Нам было интересно узнать: как именно происходит это «сглаживание»? Как ветер сдувает гребни? И вдруг на замедленной съемке мы увидели некий «парус», раздувающийся в этакий пузырь, который лопается, образуя множество брызг. В исследованиях, связанных с фрагментацией жидкости, подобные «паруса» уже были открыты, так как ученые активно изучали механизм жидкого впрыска топлива в двигатели внутреннего сгорания. В англоязычной литературе этот эффект называется bag breakup — «разорванный мешок». В нашей научной литературе его иногда называют фрагментацией «типа парашют».

Процесс образование капель при ураганных ветрах

Ученые пересчитали капли и поняли, что найден самый эффективный механизм генерации брызг, который сильно меняет картину возникновения ураганов. Раньше считалось, что брызги образуются при разрыве всплывающих пузырьков и их количество несоизмеримо меньше. Оказалось, что если пересчитать на натурные условия результаты нижегородского лабораторного эксперимента, то становится более понятным образование таких сильных ураганных ветров. Ученые поняли, что является эффективным механизмом поступления энергии в ураганный ветер, поэтому скоро будет возможно прогнозировать разрушительную способность того или иного урагана.