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Как выглядел древний житель Омской области?

29.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Как выглядел древний житель Омской области?

Ученые Института проблем освоения Севера СО РАН представили графическую реконструкцию лица жителя Омского Прииртышья. 
Останки представителя кулайской культуры из Омского Прииртышья были найдены археологами на святилище городища Большой Лог. По мнению исследователей, мужчине на момент смерти было около 40−50 лет.
На черепе были обнаружены два отверстия, которые оказались результатами посмертной трепанации. Как отмечают специалисты, отсутствие следов заживления говорит о том, что манипуляции проводились на отделенном от тела черепе, на котором отсутствовали мягкие ткани. Возможно, череп использовали в ритуально-магических действиях.
На графическом изображении, полученном исследователями, видно, что у мужчины было широкое лицо, наклонный лоб, широкие скулы и невыступающий подбородок. Также у него был высокий, широкий нос с прямым профилем и приподнятым кончиком, небольшой рот и веки, слегка нависающие на внешние углы глаз.
«Морфологические особенности данного индивида полностью вписываются в параметры изменчивости, характерной именно для населения кулайской историко-культурной общности. В его морфологическом типе прослеживаются как европеоидная, так и монголоидная компоненты», — отмечают ученые.
Кулайская историко-культурная общность была распространена в Среднем и Нижнем Приобье, а также на прилегающих территориях Западной Сибири в течение долгого времени — с середины I тыс. до н.э. до середины I тыс. н.э.

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Метки:  выглядел, древний, Житель, области, Омской

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