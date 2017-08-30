Рассказ очевидца о встречи со Снежным человеком на Кавказе

В начале 1980-х годов я отправился в туристический поход на Кавказ. Незадолго до этого там побывали студенты Запорожского машиностроительного института. Они, оказывается, случайно выгнали из медвежьей пещеры Снежного человека, которого кое-где на Кавказе называют алмасты.

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