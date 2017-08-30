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Рассказ очевидца о встречи со Снежным человеком на Кавказе

30.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Рассказ очевидца о встречи со Снежным человеком на Кавказе

В начале 1980-х годов я отправился в туристический поход на Кавказ. Незадолго до этого там побывали студенты Запорожского машиностроительного института. Они, оказывается, случайно выгнали из медвежьей пещеры Снежного человека, которого кое-где на Кавказе называют алмасты. 
Сфотографировать его не успели, засняли только саму пещеру и огромные следы, оставленные гоминидом на снегу. Вот с этими-то студентами я и отправился на место, где они видели алмасты.
Я не рассчитывал, что нам повезет увидеть алмасты. Но вскоре после того, как мы подошли к пещере, он пробежал прямо перед нами, пересекая тропу. И мы снова не успели его сфотографировать, только следы в грязи (шел небольшой дождь, и тропа превратилась в кашу). Так я убедился, что гоминид существует!
После этого случая я обратился за советом к киевлянину Игорю Тацле, который всерьез занимался поисками снежного человека. Я принял участие в девяти экспедициях, которые он организовал. Оказалось, то, что алмасты попался нам на глаза днем, — большая удача.
На самом деле он ведет ночной образ жизни, и его обычно можно увидеть в вечерних сумерках, ночью или на заре. Днем он отсыпается в пещерах.
Игорь Тацла считает, что настроение поисковиков должно быть хорошим. Животные чувствуют эмоциональное состояние человека, и, если излучать агрессию или злобу, они тебя к себе не подпустят. Если же ты испытываешь любовь к окружающей среде, доброжелательность, они сами могут подойти на расстояние вытянутой руки.
Мы несколько раз видели алмасты, но наша, тогда еще советская, аппаратура не позволяла снимать ночью, а качественная иностранная техника ночного видения была недоступна. Зато мы узнали об одном случае, который произошел на реке Дорин-Со.
На переезде через реку застрял грузовик. Пока ждали трактор, чтобы освободить переправу, на берегу скопилось несколько автобусов. Люди вышли, чтобы размять ноги. Среди них была русская учительница, которую по распределению направили в горный аул.
Вдруг в воде люди заметили труп человекообразного существа, вероятно, погибшего под лавиной или селем. Шоферы даже трогали его палками. Вскоре быстрая вода унесла тело. Учительница же написала об этом случае в Москву, а потом рассказала участникам нашей экспедиции.
В моей жизни было несколько встреч с алмасты. В 1985 году мы привезли на Памир учеников школы юных техников. Ущелье было узкое, и все хорошие места мы отдали под палатки детям. Мне же и директору этой школы достался каменный выступ над горной рекой. Выступ, как нам показалось, был вполне надежным, и мы установили на нем свою командирскую палатку.
И вот с вечера нас стал терроризировать, как я понял, алмасты. Он дергал за веревки, толкал палатку и один раз даже на нее сел. Мы выскакивали, но никого не видели. Я сразу высказал директору свои соображения, кто нас беспокоит, но и предположить не мог, почему это существо нас прогоняет.
Наконец, мы перенесли палатку в другое, хоть и очень неудобное место, в самом дальнем конце ущелья. Террор прекратился. А утром оказалось, что река подмыла берег, и выступ, на котором первоначально стояла наша палатка, мог обрушиться. Выходит, таинственный алмасты предостерегал нас от опасности!
Владислав КАНЮКА, г. Запорожье

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Метки:  Встречи, Кавказе, очевидца, рассказ, Снежным, человеком

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