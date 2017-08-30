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Плоский микроскоп для мозга поможет восстановить потерянное зрение
30.08.2017 Что от нас скрывали
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Пациенты, вероятно, хотели бы, чтобы врачи могли восстанавливать потерянное зрение или слух, напрямую исправляя глаза и уши, но учёные из Университета Райса нашли лучший способ решения проблемы: передавать информации непосредственно в мозг. Они разрабатывают плоский микроскоп (с креативным названием FlatScope), который размещается в мозгу, чтобы контролировать и запускать нейроны, модифицированные таким образом, чтобы светиться флуоресцентным светом в возбужденном состоянии. Это позволит не только лучше понять, как работает мозг (учёные надеются увидеть «миллионы» нейронов), но и достичь достаточно глубокого уровня, чтобы пролить свет на то, как сознание обрабатывает внешнюю информацию. И это, в свою очередь, открывает возможности для управления вводом сенсорной информации.
FlatScope является частью более обширного проекта DARPA, целью которого является создание нейронного интерфейса с высоким разрешением. Если подобные технологии позволят быстрее понять работу нейронов, это даст возможность создать датчики, которые будут отправлять аудиовизуальные данные непосредственно в мозг, эффективно заменяя любые недостающие органы восприятия внешнего мира. Хотя FlatScope существует как прототип, есть надежда, что в будущем слепота и глухота станут уделом прошлого. :
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