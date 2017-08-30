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Плоский микроскоп для мозга поможет восстановить потерянное зрение

30.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Плоский микроскоп для мозга поможет восстановить потерянное зрение

Пациенты, вероятно, хотели бы, чтобы врачи могли восстанавливать потерянное зрение или слух, напрямую исправляя глаза и уши, но учёные из Университета Райса нашли лучший способ решения проблемы: передавать информации непосредственно в мозг. Они разрабатывают плоский микроскоп (с креативным названием FlatScope), который размещается в мозгу, чтобы контролировать и запускать нейроны, модифицированные таким образом, чтобы светиться флуоресцентным светом в возбужденном состоянии. Это позволит не только лучше понять, как работает мозг (учёные надеются увидеть «миллионы» нейронов), но и достичь достаточно глубокого уровня, чтобы пролить свет на то, как сознание обрабатывает внешнюю информацию. И это, в свою очередь, открывает возможности для управления вводом сенсорной информации.
FlatScope является частью более обширного проекта DARPA, целью которого является создание нейронного интерфейса с высоким разрешением. Если подобные технологии позволят быстрее понять работу нейронов, это даст возможность создать датчики, которые будут отправлять аудиовизуальные данные непосредственно в мозг, эффективно заменяя любые недостающие органы восприятия внешнего мира. Хотя FlatScope существует как прототип, есть надежда, что в будущем слепота и глухота станут уделом прошлого.

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