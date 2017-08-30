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Ученые РФ вместе с экспертами NASA защитят Землю от космических угроз

30.08.2017 Части света   Нет комментариев

Ученые РФ вместе с экспертами NASA защитят Землю от космических угроз

Астрономы РФ намерены сотрудничать со специалистами американского агентства NASA в области защиты Земли от астероидов. В скором времени эксперты планируют объединиться и создать необходимую оборону нашей планеты.

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В NASA был открыт новый отдел, который будет заниматься конкретно этим вопросом. Специалисты будут предпринимать различные меры, чтобы обеспечить Земле необходимую безопасность. Российские астрономы в новом проекте будут заниматься отслеживанием космических объектов, которые представляют потенциальную угрозу для нашей планеты.

 Еще одной функцией российских ученых станет составление космических миссий. Общая координация на уровне рабочей группы при Совете РАН в области космоса будет проводиться в России. Вопрос о создании отдела по борьбе с космической угрозой стал актуальным после падения астероида в Челябинске.

Инцидент произошел 15 февраля 2013 года. Эта тема стала обсуждаться учеными по всему миру. Специалисты заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить нашу планету. В результате было принято решение создать специальный отдел, который будет заниматься данным вопросом в сотрудничестве с российскими экспертами.

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