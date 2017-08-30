-
Астрономы-любители засняли падающую на Землю ступень ракеты «Космос-3М»
30.08.2017 Части света
-
Камера слежения киевского клуба любителей астрономии «Астрополис» засняла, как объект из космоса полностью сгорел в плотных слоях атмосферы Земли. :
В начале января члены клуба собирались наблюдать за движением метеорита, однако, заметив характерный след объекта, астрономы-любители предположили, что он имеет техногенное происхождение.
По информации сайта spaceflight101.com, украинские астрономы-любители зафиксировали падение на Землю второй ступени ракеты «Космос-3М», которая 16 июля 1986 года с космодрома Плесецк вывела на орбиту спутник связи «Космос-1763».
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии