Астрономы-любители засняли падающую на Землю ступень ракеты «Космос-3М»

В начале января члены клуба собирались наблюдать за движением метеорита, однако, заметив характерный след объекта, астрономы-любители предположили, что он имеет техногенное происхождение.

По информации сайта spaceflight101.com, украинские астрономы-любители зафиксировали падение на Землю второй ступени ракеты «Космос-3М», которая 16 июля 1986 года с космодрома Плесецк вывела на орбиту спутник связи «Космос-1763».