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Астрономы-любители засняли падающую на Землю ступень ракеты «Космос-3М»

30.08.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы-любители засняли падающую на Землю ступень ракеты «Космос-3М»

Камера слежения киевского клуба любителей астрономии «Астрополис» засняла, как объект из космоса полностью сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.

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В начале января члены клуба собирались наблюдать за движением метеорита, однако, заметив характерный след объекта, астрономы-любители предположили, что он имеет техногенное происхождение.

По информации сайта spaceflight101.com, украинские астрономы-любители зафиксировали падение на Землю второй ступени ракеты «Космос-3М», которая 16 июля 1986 года с космодрома Плесецк вывела на орбиту спутник связи «Космос-1763».

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Метки:  Астрономы-любители, засняли, Космос-3М, падающую, ракеты, ступень

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