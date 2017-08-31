Галактика типа «зеленая горошина» подтверждает теорию эволюции Вселенной

В течение нескольких первых сотен тысяч лет после Большого взрыва Вселенная оставалась настолько горячей и плотной, что материя была ионизирована, вместо того чтобы пребывать в нейтральной форме. Однако через 380000 лет расширение Вселенной привело к охлаждению её до такой температуры, при которой стало возможным существование вещества в нейтральной форме и формирование из него первых структур Вселенной – газовых облаков, состоящих из водорода и гелия. Затем гравитация привела к росту масс этих облаков и их последующему гравитационному коллапсу, в результате которого появились первые звезды и галактики. Затем, спустя примерно один миллиард лет после Большого взрыва произошла другая важная трансформация: Вселенная вновь разогрелась, и водород – самый распространенный элемент – повторно был ионизирован. Это событие эволюционной истории Вселенной получило название «космической реионизации». Механизмы, лежащие в основе реионизации, до сих пор являются предметом горячих научных дискуссий.

Благодаря новому исследованию, проведенному астрономами во главе с Трином Хуаном из Университета Вирджинии, США, было установлено, что галактики типа «зеленая горошина» могут отвечать за реионизацию Вселенной, так как имеют достаточно высокий уровень ионизирующей способности межгалактического вещества, оцениваемый по доле ионизирующих фотонов, покидающих пределы галактики. Объектом исследования стала галактика типа «зеленая горошина» под названием J0925+1403, расположенная на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли. Доля фотонов, покидающих пределы этой галактики, оказалась феноменально высокой и достигает восьми процентов, согласно результатам исследования.

Работа опубликована в журнале Nature.